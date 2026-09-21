Asia Express 2026. Test neașteptat la clinica de medicină tradițională! Un concurent devine medic, iar celălalt primește tratamentul

Episodul 10 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 21 septembrie 2026. Odată ajunși la clinica de medicină tradițională din Guangzhou, concurenții au aflat ce probă neașteptată îi așteaptă. Fiecare echipă a trecut printr-un consult medical riguros, în cadrul căruia concurenții au trebuit să-și descrie simptomele. În urma evaluării, medicul specialist a fost cel care a decis rolurile: cine din echipă va fi pacientul supus tratamentului și cine va îmbrăca rolul de medic pentru a aplica terapia.

Luni, 21.09.2026, 22:00