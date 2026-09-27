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Momente tensionate la Asia Express. Concurenții nu își mai ascund nemulțumirile: „Valerie are un fel de a te face psihologic”

Asia Express revine în această seară, de la ora 20:00, la Antena 1, cu o nouă ediție în care competiția devine tot mai intensă, iar răbdarea concurenților este pusă la încercare. După zile întregi de drumuri dificile, probe solicitante și situații neprevăzute, tensiunile încep să iasă la suprafață.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Duminica, 27 Septembrie 2026, 15:19 | Actualizat Duminica, 27 Septembrie 2026, 15:22
Momente tensionate la Asia Express. Concurenții nu își mai ascund nemulțumirile: „Valerie are un fel de a te face psihologic” | Antena 1
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De această dată, nemulțumirile nu mai sunt ascunse, iar anumite gesturi și atitudini ajung să fie discutate deschis de concurenți. Atmosfera din competiție se schimbă treptat, iar ceea ce părea la început doar o simplă strategie de joc începe să îi afecteze pe cei implicați.

Tensiunile cresc la Asia Express

Drumul Mătăsii nu este deloc ușor, iar presiunea competiției își spune cuvântul. Fiecare echipă încearcă să își păstreze energia pentru probe, să găsească rapid soluții și să ajungă la destinație înaintea celorlalți. În aceste condiții, orice decizie sau reacție poate deveni motiv de discuție.

În ediția din această seară, telespectatorii vor putea vedea cum apar noi tensiuni între concurenți. Unele nemulțumiri sunt exprimate fără ocolișuri, iar strategiile adoptate de unii dintre participanți ajung să fie analizate de ceilalți.

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Concurenții nu își mai ascund nemulțumirile

Unul dintre momentele care atrag atenția este legat de Valerie Lungu. Un concurent vorbește despre felul în care aceasta interacționează cu cei din jur și lasă să se înțeleagă că anumite gesturi nu sunt privite tocmai cu ochi buni.

Vedeți totul de la 20:00 la Antena 1 și în AntenaPLAY!

„Valerie are un fel de a te face psihologic”, este observația care deschide o discuție despre modul în care concurenții se influențează reciproc în timpul competiției.

Declarația ridică însă mai multe semne de întrebare. Ce anume a făcut Valerie și ce reacție a stârnit în rândul celorlalți concurenți? Este vorba despre o strategie de joc sau despre o tensiune care s-a acumulat în timpul aventurii de pe Drumul Mătăsii?

Răspunsurile și toate momentele care vor pune la încercare relațiile dintre concurenți pot fi urmărite în ediția din această seară.

Asia Express – Drumul Mătăsii începe duminică, 27 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1. Toate momentele importante ale competiției pot fi urmărite și în AntenaPLAY, unde telespectatorii au acces la episoadele emisiunii.

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