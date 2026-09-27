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Asia Express nu se difuzează luni, 28 septembrie 2026. Ce apare în programul Antena 1 în locul show-ului

Asia Express nu se difuzează luni, 28 septembrie. Ce program pregătește Antena 1 în locul emisiunii și când revine Drumul Mătăsii pe TV?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Duminica, 27 Septembrie 2026, 11:47 | Actualizat Duminica, 27 Septembrie 2026, 11:49
Asia Express nu se difuzează luni, 28 septembrie 2026. Ce apare în programul Antena 1 în locul show-ului | Antena 1
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Asia Express – Drumul Mătăsii, unul dintre cele mai urmărite reality show-uri din România, continuă aventura celui de-al nouălea sezon. Echipele pornesc pe un traseu plin de provocări, iar fiecare etapă le pune la încercare limitele, răbdarea și capacitatea de a se descurca în situații neașteptate.

Asia Express își schimbă programul. Când nu se difuzează ediția de luni, 28 septembrie

Sezonul 9 vine cu noi povești, aventuri spectaculoase și misiuni dificile, într-o călătorie pe Drumul Mătăsii, prin unele dintre cele mai impresionante locuri. Concurenții trebuie să găsească soluții rapid, să se adapteze și să lupte pentru a rămâne cât mai mult în competiție.

Citește și: Program TV Asia Express | Drumul Mătăsii. Când poți urmări sezonul 9 la Antena 1 și de la ce oră începe

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Fanii emisiunii trebuie să țină cont însă de o modificare importantă în programul Antena 1. Luni, 28 septembrie 2026, Asia Express – Drumul Mătăsii nu va fi difuzat, iar telespectatorii vor avea parte de un alt program în prime-time.

De la ora 21:00, la Antena 1 este programată emisiunea Studio de meci, iar de la ora 21:40 este programată partida de fotbal dintre România și Bosnia și Herțegovina.

Astfel, cei care așteptau un nou episod din Asia Express luni seară vor trebui să aștepte până la următoarea ediție.

Când revine Asia Express la Antena 1

Asia Express – Drumul Mătăsii revine pe micile ecrane marți, 29 septembrie, de la ora 20:30, când telespectatorii vor putea urmări un nou episod al aventurii.

Competiția continuă într-un ritm alert, iar echipele trebuie să fie pregătite pentru noi misiuni și situații care le pot schimba parcursul în competiție. Fiecare etapă poate aduce surprize, iar concurenții sunt nevoiți să își păstreze concentrarea pentru a merge mai departe.

În mod obișnuit, Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit la Antena 1 de luni până miercuri, de la ora 20:30, și duminica, de la ora 20:00. Episoadele sunt disponibile integral și în AntenaPLAY, pentru cei care vor să urmărească emisiunea online.

Așadar, luni seară, telespectatorii trebuie să-și schimbe planurile: Asia Express ia o pauză, iar locul emisiunii este ocupat de o partidă de fotbal de neratat. Aventura concurenților continuă însă marți, 29 septembrie, de la ora 20:30, la Antena 1.

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