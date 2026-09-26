Ce Evanghelie se citește duminică, 27 septembrie 2026. Semnificația „Pescuirii minunate”

Duminică, 27 septembrie 2026, creștinii ortodocși prăznuiesc Duminica a XVIII-a după Rusalii, iar la Sfânta Liturghie se citește un fragment din Evanghelia după Luca.

În duminica din 27 septembrie 2026, la Sfânta Liturghie se citește un fragment din Evanghelia după Luca, capitolul 5, versetele 1-11.

Acest fragment e cunoscut drept „Pescuirea minunată”, potrivit Calendar Ortodox.

Calendarul Patriarhiei Române indică pentru această zi și lectura din Apostol, 2 Corinteni 9, 6-11.

Ce Evanghelie se citește duminică, 27 septembrie 2026

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„Pescuirea minunată” prezintă întâlnirea dintre Iisus și pescarii care se întorseseră la mal după o noapte în care nu prinseseră nimic. Iisus se afla lândă lacul Ghenizaret și vorbea mulțimii înainte să urce în corabia lui Simon, potrivit Resurse Ortodoxe.

Iisus i-a cerut lui Simon să o îndepărteze puțin de țărm și a vorbit mulțimii din ea. După care i-a spus lui Simon să ducă barca în larg și să arunce din nou mrejele.

Simon îi răspunde că el și ceilalți pescari munciseră toată noaptea fără niciun rezultat. Cu toate acestea, acceptă porunca. La această încercare, pescarii prind atât de mulți pești încât mrejele încep să se rupă, iar cele 2 corăbii s-au umplut aproape până la scufundare.

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Potrivit relatării Sfântului Evanghelist Luca, Iisus se afla lângă lacul Ghenizaret, numit și Marea Galileii. La finalul episodului, Simon, Iacov și Ioan trag corăbiile la mal, lasă totul și Îl urmează pe Iisus.

Unul dintre principalele înțelesuri atribuite acestei pericope e legătura dintre ascultarea poruncilor lui Iisus și binecuvântarea care poate urma.

Minunea nu e însă prezentată doar ca o răsplată pentru munca pescarilor. Reacția lui Petru arată că experiența pescuirii îl face să conștientizeze, înainte de toate, cine se află în fața lui. În loc să se concentreze asupra câștigului neașteptat, Petru își recunoaște că e un „om păcătos”, scrie Doxologia.

În interpretarea tradiției ortodoxe, smerenia lui devine astfel parte importantă a întâlnirii sale cu Iisus.

Care e semnificația „Pescuirii minunate”

Momentul decisiv al incidentulu nu e pescuirea unei cantități enorme de pește, potrivit cuvântului lui Iisus. Ci modul în care acest eveniment i-a influențat pe Simon, Iacov și Ioan.

Un detaliu al pasajului e că Iisus folosește chiar corabia lui Simon pentru a vorbi mulțimilor. Astfel, un obiect asociat până atunci cu munca pescarilor devine locul din care e vestit cuvântul lui Dumnezeu.

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După minune, Hristos îi spune lui Simon că, de atunci înainte, va fi „pescar de oameni”. Expresia indică trecerea de la ocupația lor obișnuită la o nouă chemare. Respectiv de a deveni Apostoli și de a contribui la vestirea Evangheliei.

Porunca lui Hristos, de „mână la adânc”, a fost interpretată în tradiția creștină și ca o chemare la depășirea superficialității și la încrederea în Dumnezeu.

Totuși, textul biblic nu oferă o interpretare simbolică explicită. Aceste interpretări au apărut ulterior în credința creștină. Sensul explicit al pasajului e legat de minune, de reacția lui Petru și de chemarea apostolică.

În calendarul ortodox românesc, acest eveniment e asociat cu Duminica a XVIII-a după Rusalii, sub denumirea „Pescuirea minunată”.

Simon Petru ascultă însă îndemnul lui Iisus și aruncă din nou mrejele. În loc să vadă captura drept o simplă răsplată materială, în tradiția ortodoxă, eventimentul e asociat cu o conștientizare profundă a măreției lui Iisus și renunțarea la viața de „om păcătos” pentru o nouă chemare, de „pescar de oameni”.