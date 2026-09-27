Asia Express ajunge în inima Chinei autentice. Ce tradiții fascinante ale comunităților Yao și Dong descoperă concurenții

Astăzi, de la ora 20:00, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY, Asia Express – Drumul Mătăsii deschide un nou capitol al aventurii din China. După experiențele din marile orașe, concurenții vor descoperi o cu totul altă față a acestei țări, într-o etapă care îi va purta în mijlocul unor comunități ce și-au păstrat tradițiile de sute de ani.

De la ritualurile fascinante ale femeilor Yao, renumite pentru părul lor impresionant de lung, până la întâlnirea cu membrii comunității Dong, echipele vor avea parte de experiențe autentice, într-o China în care obiceiurile străvechi sunt încă parte din viața de zi cu zi.

Prima zi a etapei a patra va începe cu o misiune cu totul neobișnuită. Concurenții vor trebui să învețe să prepare un șampon tradițional, după o rețetă transmisă din generație în generație de femeile Yao. Apă de orez, plante, flori, ghimbir și rădăcină de ginseng sunt doar câteva dintre ingredientele pe care echipele le vor folosi pentru a obține un produs care stă la baza unuia dintre cele mai cunoscute ritualuri ale acestei comunități. Sub îndrumarea unei bunici Yao, concurenții vor trebui să parcurgă toate etapele preparării, de la aprinderea focului până la obținerea șamponului, iar rezultatul va fi evaluat chiar de cea care le-a împărtășit rețeta.

Însă aceasta va fi doar prima parte a experienței. Însoțiți de bunica Yao, concurenții vor ajunge în Huangluo, cunoscut și drept „Satul cu păr lung”, un loc în care părul femeilor are o semnificație aparte. Coafurile tradiționale spun povești despre statutul social al fiecărei femei, dezvăluind dacă este necăsătorită, căsătorită, dacă are copii sau dacă este văduvă.

Aici, echipele vor trebui să descopere femeile Yao pornind de la indiciile oferite de coafurile lor, pentru ca apoi să participe la ritualul tradițional de îngrijire a părului. Concurenții vor avea misiunea de a le spăla și îngriji părul folosind chiar șamponul preparat de ei. O experiență care le va pune la încercare răbdarea și îndemânarea, dar care le va oferi și ocazia să descopere îndeaproape obiceiurile unei comunități pentru care această tradiție are o însemnătate deosebită.

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Călătoria în China autentică va continua apoi către Sanjiang, unde concurenții vor intra pe teritoriul comunității Dong, un alt grup etnic care și-a păstrat cultura, tradițiile și limba de peste o mie de ani. În fața impresionantului Turn al Tobei din Sanjiang, echipele vor primi o nouă provocare, care le va testa capacitatea de a comunica într-o lume complet diferită de cea pe care au cunoscut-o până acum.

Limba Dong este transmisă din generație în generație prin viu grai, iar concurenții vor trebui să găsească localnici dispuși să îi învețe să numere de la unu la zece. Abia după ce vor reuși să învețe numerele, vor putea continua cursa către întâlnirea cu Irina Fodor, într-un loc păzit de tauri uriași.

Iar dincolo de toate aceste experiențe, competiția își va face din nou simțită prezența. Primele trei echipe care vor ajunge la Irina se vor califica la Jocul de Joker și Amuletă, o miză importantă care va transforma descoperirea tradițiilor locale într-o nouă cursă contra cronometru.

Cum se vor descurca echipele în mijlocul unor comunități cu obiceiuri atât de diferite, ce situații neașteptate vor apărea în timpul misiunilor și cine va reuși să obțină un loc la Jocul de Joker și Amuletă, telespectatorii vor descoperi diseară, de la ora 20:00, într-o nouă ediție Asia Express – Drumul Mătăsii, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Următoarele două săptămâni, în mod excepțional, emisiunea va putea fi urmărită duminică, de la 20.00 şi marți, miercuri şi joi, de la 20.30, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.