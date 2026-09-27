Neatza de Weekend. Terapia prin sunete! Cum ne influențează vibrațiile starea de bine

Ediția din 27 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza de Weekend. Marina Peteoacă, expert în meditație, a vorbit despre terapia prin sunete și despre modul extraordinar în care frecvențele vibraționale pot influența starea noastră de bine. Invitata a explicat mecanismele prin care anumite vibrații sonore reușesc să liniștească sistemul nervos, să reducă nivelul de stres și să îmbunătățească calitatea somnului

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Transformă-ți garderoba fără cheltuieli mari!

Duminica, 27.09.2026, 15:28

Neatza de Weekend. Tot ce trebuie să știi înainte să-ți pui aparat dentar

Duminica, 27.09.2026, 15:25

Neatza de Weekend. Semnele care îți arată că părul tău are nevoie să fie tuns

Duminica, 27.09.2026, 15:21

Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Duminica, 27.09.2026, 15:18

Neatza de Weekend. Plante de interior care dau un aer sofisticat casei! Cum să creezi un decor...

Duminica, 27.09.2026, 15:10

Super Neatza. Momente potrivite pentru a face o schimbare în carieră

Vineri, 25.09.2026, 11:33

Super Neatza. Cum s-au descurcat Diana Munteanu și Florin Ristei la provocarea lunetistului

Vineri, 25.09.2026, 11:24

Super Neatza. Fotbal legați la picioare! Cum s-au descurcat Diana Munteanu și Radu Bucălaie

Vineri, 25.09.2026, 10:03

Super Neatza. Cum putem integra mai mult joc şi activitate fizică în programul celor mici

Vineri, 25.09.2026, 09:42

Super Neatza. Cât de importantă este prevenția şi ce putem descoperi la timp cu ajutorul...

Vineri, 25.09.2026, 09:32

Super Neatza. La mulți ani, Andreea!

Vineri, 25.09.2026, 08:54

Super Neatza. Ce temperaturi vom avea în ultimul weekend de septembrie

Vineri, 25.09.2026, 08:51