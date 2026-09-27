Neatza de Weekend. Terapia prin sunete! Cum ne influențează vibrațiile starea de bine
Ediția din 27 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza de Weekend. Marina Peteoacă, expert în meditație, a vorbit despre terapia prin sunete și despre modul extraordinar în care frecvențele vibraționale pot influența starea noastră de bine. Invitata a explicat mecanismele prin care anumite vibrații sonore reușesc să liniștească sistemul nervos, să reducă nivelul de stres și să îmbunătățească calitatea somnului
Duminica, 27.09.2026, 15:15