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Neatza de Weekend. Terapia prin sunete! Cum ne influențează vibrațiile starea de bine

Ediția din 27 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza de Weekend. Marina Peteoacă, expert în meditație, a vorbit despre terapia prin sunete și despre modul extraordinar în care frecvențele vibraționale pot influența starea noastră de bine. Invitata a explicat mecanismele prin care anumite vibrații sonore reușesc să liniștească sistemul nervos, să reducă nivelul de stres și să îmbunătățească calitatea somnului
Duminica, 27.09.2026, 15:15
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Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Transformă-ți garderoba fără cheltuieli mari!

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Transformă-ți garderoba fără cheltuieli mari!

Logo show Duminica, 27.09.2026, 15:28 Neatza de Weekend. Tot ce trebuie să știi înainte să-ți pui aparat dentar

Neatza de Weekend. Tot ce trebuie să știi înainte să-ți pui aparat dentar

Logo show Duminica, 27.09.2026, 15:25 Neatza de Weekend. Semnele care îți arată că părul tău are nevoie să fie tuns

Neatza de Weekend. Semnele care îți arată că părul tău are nevoie să fie tuns

Logo show Duminica, 27.09.2026, 15:21 Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Logo show Duminica, 27.09.2026, 15:18 Neatza de Weekend. Plante de interior care dau un aer sofisticat casei! Cum să creezi un decor elegant

Neatza de Weekend. Plante de interior care dau un aer sofisticat casei! Cum să creezi un decor elegant

Logo show Duminica, 27.09.2026, 15:10 Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță: Racii ar putea avea o schimbare de poziție la locul de muncă

Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță: Racii ar putea avea o schimbare de poziție la locul de muncă

Logo show Duminica, 27.09.2026, 15:07 Insula Iubirii Sezonul 10. Imagini din autobuz cu Prințul Marco și ispita Gabriella! Ce s-a întâmplat imediat după date

Insula Iubirii Sezonul 10. Imagini din autobuz cu Prințul Marco și ispita Gabriella! Ce s-a întâmplat imediat după date

Logo show Sambata, 26.09.2026, 23:00 Insula Iubirii Sezonul 10. Ispita Cristina (Frankie), ipoteză despre Lorenzo Bălăucă! Ce crede despre relația lui cu Natasha: „Face doar ce vrea ea”

Insula Iubirii Sezonul 10. Ispita Cristina (Frankie), ipoteză despre Lorenzo Bălăucă! Ce crede despre relația lui cu Natasha: „Face doar ce vrea ea”

Logo show Sambata, 26.09.2026, 22:45 Insula Iubirii Sezonul 10. Fetele își aleg ispitele pentru date! De ce l-a ales Armina pe Dima: „Nu m-a bătut la cap”

Insula Iubirii Sezonul 10. Fetele își aleg ispitele pentru date! De ce l-a ales Armina pe Dima: „Nu m-a bătut la cap”

Logo show Sambata, 26.09.2026, 21:05 Insula Iubirii Sezonul 10. Bianca Iota, încredere șubrezită în Remi Dobre! Ce mărturisiri a făcut despre relația lor

Insula Iubirii Sezonul 10. Bianca Iota, încredere șubrezită în Remi Dobre! Ce mărturisiri a făcut despre relația lor

Logo show Sambata, 26.09.2026, 20:40 Furnicuțele 2026. Radu Darie face bilanțul vieții la Lucrarea de Control! Regrete, alegeri și lecții învățate

Furnicuțele 2026. Radu Darie face bilanțul vieții la Lucrarea de Control! Regrete, alegeri și lecții învățate

Logo show Vineri, 25.09.2026, 18:59 Furnicuțele 2026. Radu Darie și mentorul său, Chef Victor Melian, despre pașii în industria ospitalității

Furnicuțele 2026. Radu Darie și mentorul său, Chef Victor Melian, despre pașii în industria ospitalității

Logo show Vineri, 25.09.2026, 18:45
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