Motivul pentru care părinții lui Karmen nu au fost de acord cu participarea la Asia Express.Ce sfat i-a dat tatăl ei Adrian Minune

Karmen, concurenta de la Asia Express Drumul Eroilor, face echipă în Asia cu Olga Bacari.

În timpul filmărilor pentru Asia Express, Karmen a povestit că s-a confruntat cu câteva probleme de sănătate, mai exact cu o răceală destul de puternică. | Antena 1

Karmen și Olga sunt o echipă puternică și închegată în una dintre cele mai grele competiții din România. Asia Express Drumul Eroilor le-a adus mari provocări fetelor, dar ele au demonstrat că se sprijină reciproc și sunt cât se poate de ambițioase pentru a trece cu bine de fiecare probă.

Karmen nu a fost susținută de părinții ei la plecarea în Asia Express

Chiar dacă ea face față cu brio competiției acerbe, Karmen a povestit că familia ei a fost îngrijorată și nu a fost de acord cu participarea ei în emisiune.

Artista a mărturisit că a primit încurajări doar de la o singură mătușă, dar tatăl ei, Adrian Minune, s-a temut pentru sănătatea și siguranța ei cât timp a fost plecată la filmările pentru Asia Express.

Părinții ei s-au gândit că fiica lor ar putea slăbi prea mult sau s-ar putea îmbolnăvi din cauza condițiilor precare din emisiune. Tatăl ei o sfătuise să nu plece în competiție.

Karmen a demonstrat că e curajoasă și determinată, plecând în Asia Express cu mult entuziasm alături de Olga Bacari. Chiar dacă părinții ei, Adrian Minune și Cati Simionescu, nu au fost de acord cu decizia ei de a pleca în această competiție, artista a reușit până acum să facă toate probleme și echipa formată din ea și Olga a devenit una dintre cele mai puternice.

Karmen a recunoscut că au existat tensiuni în familie din cauza deciziei ei de a pleca, dar ea a decis să își urmeze instinctul și a format o echipă puternică alături de partenera ei de competiție, Olga.

„Am o singură mătușă care e încântată că sunt la emisiunea asta. În rest, toată familia a zis: „Te duci de nebună să alergi pe acolo, să nu poți să mănânci, să faci foamea, poate te îmbolnăvești. Unde te duci tu, măi mamă, nu vezi câte kilograme ai? Vii și mai slabă'. Toată familia mea este foarte tensionată cu subiectul acesta, dar am avut încredere în Olga”, a spus vedeta într-un video postat pe TikTok.

În timpul filmărilor pentru Asia Express, Karmen a povestit că s-a confruntat cu câteva probleme de sănătate, mai exact cu o răceală destul de puternică. Pentru câteva zile, Karmen s-a simțit foarte rău, a avut frisoane și simptome de gripă, dar acest lucru nu a făcut-o să se dea bătută. Ea a continuat cursa, și-a administrat perfuzii și chiar a alergat cu perfuzia în mână, demonstrând că e o fire puternică.

„Poate o să vi se pară ciudat că spun asta, dar am luat la mine o tonă de medicamente și bineînțeles că le-am aruncat. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu a fost nevoie, deși am răcit la un moment dat. Răceală de aceea nasoală, ca atunci când eram mici, am avut frisoane și așa.

Înainte de cursă, într-o dimineață mi-am pus o perfuzie și am alergat cu branula în mână, lucru care mi-a demonstrat mie, nimănui altcuiva, că sunt puternică, ceea ce face foarte bine oricărui om să-și demonstreze lui personal că poate.

Asia Express a fost pentru mine una dintre cele mai tari chestii pe care le-am făcut în viața mea, pentru că două luni am stat într-o adrenalină constantă și în momentul în care am venit acasă mi-a dat așa puțin cu: „Ok, acum ce am de făcut?”. Acolo tot timpul erai ținut în adrenalină, dar ți se spunea ce ai de făcut, primeai plicurile și aveai misiuni peste misiuni, peste misiuni și tot timpul chestii de făcut… cumva dictate, prestabilite. Tu doar primeai acea doză de adrenalină și stăteai în suspansul ăla: „Mamă, oare ce urmează să facem, oare unde mergem”. Și așa mai departe”, a spus cântăreața atunci pe pagina ei de Instagram.

