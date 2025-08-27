Antena Căutare
Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 8. Karmen Simionescu și Olga Barcari, dezvăluiri din culise, de pe Drumul Eroilor

Karmen Simionescu și Olga Barcari au dezvăluit ce le-a făcut să accepte provocarea Asia Express și au precizat care sunt temerile lor pe Drumul Eroilor.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Miercuri, 27 August 2025, 13:50 | Actualizat Miercuri, 27 August 2025, 13:52

Karmen Simionescu și Olga Barcari se numără printre cele 9 echipe care au acceptat provocarea Asia Express. Fetele au pornit în aventura de pe Drum Eroilor încrezătoare că vor trece peste provocări și determinate să își depășească limitele.

Cum a reacționat familia lui Karmen Simionescu atunci când a aflat că pleacă în Asia Express. Care este cea mai mare frică a Olgăi Barcari pe Drumul Eroilor

În Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 8 Karmen Simionescu și Olga Barcari vorbesc despre ce le-a determinat să accepte provocare Asia Express. Artista a dezăluit chiar că cei care o cunosc și-au făcut griji pentru ea când au aflat că va porni pe Drumul Eroilor.

„Am o singură mătușă care e încântată că sunt la emisiunea asta, în rest toată familia mea zice: „Te duci de nebună să alergi pe acolo, să nu poți să mănânci, să faci foamea, poate te îmbolnăvești”, a povestit Karmen Simionescu.

Aceasta a mai declarat că și-a dorit să participe pentru a se descoperi pe sine: „Simt că sunt într-o continuă căutare a sinelui și încerc să înțeleg cine sunt, ce pot să fac, ce îmi place, care sunt valorile mele. E o provocare mare rău de tot”

Karmen Simionescu recunoaște că slăbiciunea ei sunt mirosurile, însă pregătită să își înfrunte temerile. „Sunt 100% sigură că o să mă enervez și o să clachez, o să-mi ies din pepeni, dar chestia asta cumva îmi place. D-asta am zis Da, pentru că am încredere în Olga”, a mai precizat artista.

Pe de altă parte, singura frică a Olgăi Barcari este să nu cedeze coechipiera ei. „Nu o să mă opresc niciodată din a lupta. Sunt o luptătoare și asta mi-am dat seama. Mie îmi e frică să nu clacheze ei, eu nu am nicio frică”, a spus și cunoscuta hair-stylistă.

Asia Express Drumul Eroilor are premiera duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Cea mai intensă aventură a toamnei revine la Antena 1! Asia Express – Drumul Eroilor pornește într-o nouă călătorie plină de adrenalină, suspans și emoții puternice, începând de duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00.

Așa cum publicul este deja obișnuit, emisiunea va fi difuzată în patru seri consecutive – duminica, luni, marți și miercuri – oferind telespectatorilor porții consistente de acțiune și divertisment.

Noul sezon marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Drumul Eroilor îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut.

