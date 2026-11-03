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Oana Tomoiagă, la un pas să renunțe la o misiune la Asia Express. Ce a speriat-o atât de tare: „E grav!”

Oana Tomoiagă a fost nevoită să-și învingă o fobie în Asia Express. De ce a fost la un pas să renunțe la misiune?

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 03 Noiembrie 2026, 23:24 | Actualizat Marti, 03 Noiembrie 2026, 23:23
Ce a speriat-o atât de tare | Antena 1
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Asia Express nu este o simplă aventură sau competiție, este și o căltorie de reconectare cu sinele. Lipsa telefoanelor, a rețelelor de socializare, lipsa familiei și a celor dragi, a confortului de acasă și al mediului familiar îi determină pe concurenți să fie mai atenți la propriul sine, dar și la oamenii din jur.

Misiunea de astăzi a fost un prag aparent de netrecut pentru Oana Tomoiagă.

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Oana Tomoiagă, la un pas să renunțe la o misiune la Asia Express

Concurenții au primit o misiune care îmbina mai multe abilități: de la vâslit, până la colectarea perlelor și transformarea lor în bijuterii inedite.

Pe cât de frumos este conceptul probei, pe atât de dificil s-a dovedit a fi, de fapt. Ploaia torențială a pus și mai multă presiune pe echipe și a îngreunat desfășurarea probei.

În plus, Oana a fost paralizată de frică în momentul în care s-a urcat în bărcuță alături de Mirela Vaida pentru a colecta scoicile.

Aceasta a fost pe punctul de a renunța la misiune, din cauza fobiei de apă. Deși cea care nu știe să înoate este Mirela, Oana are o teamă extrem de mare de apă, astfel că proba i-a pus probleme.

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„În timp ce Mirela citea mission boardul, mi-a căzut cerul în cap pentru că eu făceam legături”, relatează Oana. „Cu cât citea mai mult, cu atât eram mai speriată. Nu pot să cred că iar avem o probă în care trebuie să mergem pe apă și pe ploaia asta care mă sperie și cu aceste bărci care sunt nesigure.”

„Nici n-am avut nevoie să plec”, a mai spus ea. „Nu plecăm noi două singure!”

„Oana nu dramatizează, cum dramatizez eu din orice”, a spus Mirela. „Oana când spune că-i e frică, e grav!”

„Nu pot să fac asta”, plânge Oana. „Te rog, înțelege-mă că nu pot să fac asta.”

„Ok, renunțăm la misiune?” o întreabă Mirela.

„Nu”, răspunde Oana.

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Mirela a încurajat-o și a încercat să-i distragă atenția cu ceea ce aveau de făcut în cadrul misiunii.

„Mi s-a părut că nu mă înțelegea”, mărturisește Oana. „Nu mă interesează de alții. Am o frică de apă, Mirela. Te rog să mă înțelegi!”

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„Nu pot să cred că ești atât de fricoasă”, îi spune Mirela înainte de a se da jos din barcă. 1Dacă n-ai murit acum, trăiești 100 de ani!”

mirela vaida și oana tomoiagă
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Între Oana și Mirela au ieșit câteva scântei amplificate și de apa din jurul lor, și de ploaie. În cele din urmă, au dus barca la mal, cu tot cu scoici și au putut să plece la următorul punct de lucru.

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