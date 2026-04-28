Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Primele imagini cu Cheloo și Mihai Ban de pe traseu în Asia Express - Drumul Mătăsii. Cum au fost surprinși cei doi

Primele imagini cu Cheloo și Mihai Ban de pe traseu în Asia Express - Drumul Mătăsii. Cum au fost surprinși cei doi

Cei doi prieteni s-au aventurat în Asia Express, iar drumul din acest sezon duce în China și Uzbekistan.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 28 Aprilie 2026, 10:51 | Actualizat Marti, 28 Aprilie 2026, 11:41
Galerie
Mihai Ban și Cheloo formează una dintre cele 9 echipe la Asia Express Drumul Mătăsii. | Antena 1

Mihai Ban și Cheloo fac o echipă bună în Asia Express și au împărtășit deja primele imagini cu urmăritorii lor de pe rețelele de socializare.

Prima imagine cu Cheloo și Mihai Ban din Asia Express Drumul Mătăsii

Cei doi, care au făcut echipă bună și la raliul Dakar, sunt acum coechipieri pe Drumul Mătăsii, urmând să parcurgă unele dintre cele mai dificile probe împreună, în țări noi, cunoscute pentru culturile lor complet diferite.

Citește și: Irina Fodor, incident neașteptat în Asia Express pe Drumul Mătăsii. Ce i s-a întâmplat prezentatoarei la filmări

Cheloo și Mihai Ban au participat la Dakar 2025, ei formând echipa care a reprezentat România. Cheloo și prietenul său au participat împreună și la Dakar 2022. Ei au reușit atunci să finalizeze cursa sub egida Transcarpatic Brașov și s-au clasat în top 60.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Din experiența lor din deșert, cei doi s-au gândit că vor face echipă bună și în timpul celor mai dificile momente și probe pline de provocări în Asia Express. Concurenții trebuie să îi cucerească pe localnici pentru a reuși să obțină cazare și transport la autostop.

Cheloo a postat recent pe pagina lui de Facebook o imagine cu Mihai Ban din Asia și pare că sunt undeva lângă un templu. Amândoi poartă geci galbene identice și rucsacuri foarte grei inscripționați cu numele lor.

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă iubita lui Gabi Torje de la Asia Express Drumul Mătăsii

În secțiunea de comentarii, fanii echipei lor i-au încurajat și le-au transmis gânduri bune, fiind nerăbdători să îi vadă evoluând pe Drumul Mătăsii.

Concurenții se vor aventura în mijlocul necunoscutului, fără telefoane şi fără bani, având la dispoziţie doar propria ingeniozitate şi bunătatea localnicilor, plus un Euro pe zi de la Irina, în încercarea de a ajunge la punctul final al călătoriei, şi anume Perla din Shanghai.

„Avem o mie de motive să participăm, dar nu o să vă zicem niciunul”, au spus Cheloo și Mihai Ban înainte de plecarea în Asia.

Cele 9 echipe au început deja filmările pentru Asia Express sezonul 9 și trăiesc acum unele dintre cele mai memorabile perioade din viața lor, cu emoții intense și adrenalină la maximum.

colaj cheloo si mihai ban

Citește și: Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă

Înapoi la Homepage
AS.ro Cu ce se ocupă femeia care a fost înşelată de soţul milionar cu cea mai bună prietenă a ei! Cu ce se ocupă femeia care a fost înşelată de soţul milionar cu cea mai bună prietenă a ei!
Observatornews.ro Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri
Antena 3 Surpriză uriașă pentru o femeie care a crezut că și-a cumpărat un apartament cu debara. Când i-a deschis ușa a avut un șoc  Surpriză uriașă pentru o femeie care a crezut că și-a cumpărat un apartament cu debara. Când i-a deschis ușa a avut un șoc 

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Cine este și cu ce se ocupă iubita lui Gabi Torje de la Asia Express Drumul Mătăsii
Cine este și cu ce se ocupă iubita lui Gabi Torje de la Asia Express Drumul Mătăsii
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Irina Fodor, incident neașteptat în Asia Express pe Drumul Mătăsii. Ce i s-a întâmplat prezentatoarei la filmări
Irina Fodor, incident neașteptat în Asia Express pe Drumul Mătăsii. Ce i s-a întâmplat prezentatoarei la filmări
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost surprinși foștii parteneri
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură”
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură” Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea construcțiilor de autostrăzi!
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea... BZI
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci Jurnalul
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi...
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi... Kudika
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit Redactia.ro
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri Observator
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x