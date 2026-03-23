Primul mesaj al Mirelei Vaida după ce s-a aflat că pleacă la Asia Express sezonul 9. Ce a făcut-o să accepte provocarea

Printre vedetele care au ales să plece în experiența Asia Express sezonul 9 se numără și Mirela Vaida. Prezentatoarea de la Acces Direct o va avea alături de Oana Tomoiagă în cea mai mare aventură a vieții sale.

De data aceasta, concurenții vor fi puși la încercare în două țări fascinante: Uzbekistan și China. Un lucru este cert, Mirela Vaida este mai pregătită ca niciodată să descopere culturi noi și să își depășească limitele.

La scurt timp de la vestea că urmează să meargă pe Drumul Mătăsii, prezentatoarea TV a transmis un mesaj neașteptat pe contul de Instagram. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că vedeta este destul de activă pe rețelele sociale.

De ce a acceptat Mirela Vaida provocarea de la Asia Express - Drumul Mătăsii, sezon 9

În postarea din mediul online, Mirela Vaida a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a decis să încerce experiența Asia Express. Se pare că aceasta și-a dorit să se redescopere și să lase controlul, din viața de zi cu zi, deoparte.

„Trăiesc de ani de zile în control. În direct, în viață, în tot. Dar, la un moment dat, simți că te obosește… și că ai nevoie să te regăsești altfel. 🌏 De aceea am spus DA provocării @americaexpressromania. Pentru mine e mai mult decât un show. E o evadare, o redescoperire, o experiență în care vreau să mă las în voia sorții, să nu știu ce urmează, să trăiesc fiecare clipă exact așa cum vine.”, a scris prezentatoarea de la Acces Direct.

Deși este conștientă că îi va fi dor de familie, Mirela Vaida își dorește să se bucure din plin de tot ce o să vadă pe Drumul Mătăsii.

„Plec cu dorul familiei în inimă și cu curiozitatea copilului care vrea să descopere lumea. Și nu plec singură ❤️. O am alături pe @oanatomoiaga.official, nebuna mea frumoasă, și știu că împreună vom face cea mai faină echipă. Țineți-ne pumnii!”, a mai adăugat ea pe rețelele sociale.

Postarea vedetei a strâns mai bine de 4 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali. Se pare că aceștia abia așteaptă să o vadă pe Mirela Vaida la Asia Express.

„Bravo, Mirela! 👏🏻❤️ Ești cea mai tare și cea mai curajoasă!”, „O să mă uit doar pentru tine!”, „Mult succes și sunt sigură că veniți cu trofeul acasă!” sau „Nu cred! Ce frumos! Abia aștept”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.