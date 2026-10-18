Raluca Bădulescu s-a enervat atunci când un șofer a dat-o jos din mașină! Descoperă ce a vrut să facă vedeta, de supărare, în ediția din 18 octombrie 2026.

În ediția din 18 ocotmbrie 2026 a emisiunii Asia Express, show din programul TV al Antenei 1, Raluca Bădulescu s-a enervat la culme atunci când un șofer a vrut să o dea jos din mașină și a avut o reacție complet neașteptată. Descoperă mai multe detalii despre acest subiect în rândurile de mai jos.

Raluca Bădulescu și-a ieșit din fire la Asia Express, după ce un șofer a dat-o jos din mașină. Ce a vrut să facă, în ediția din 18 octombrie 2026

În ediția din 18 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express, concurenții s-au întâlnit cu Irina Fodor la careu pentru a afla ce surprize le pregătește cel de-al șaptelea stage de pe Drumul Mătăsii. Prima surpriză a fost atunci când Raluca Bădulescu și-a făcut apariția în show în cel mai spectaculos mod posibil.

Drept pedeapsă, Maurice Munteanu și Connie Preda au fost nevoiți să plece la drum în noua etapă având „handicapul” să o ia și pe Raluca Bădulescu împreună cu ei.

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Apoi, Irina Fodor a oferit indicații și echipele au pornit către prima misiune din această etapă. La prima provocare, cocnurenții au avut de ales câte un cuvânt pe care apoi au avut sarcina de a-l reproduce cu ajutorul propriului corp, așezându-se corespunzător pe un semne de pe podea. Unii s-au descurcat rapid, pentru alții, provocarea a reprezentat o adevărată provocare.

De îndată ce au terminat, concurenții s-au îndreptat spre șosea, pentru a face autostopul. Acesta a fost momentul în care Raluca Bădulescu a avut prima reacție nervoasă, la Asia Express!

Conștientizând că drumul va fi greu, Simona Bădulescu a renunțat la tocurile de 12 centimetri și și-a luat niște ghete cu talpa dreaptă. Apoi, cei trei au încercat să convingă o mașină să oprească în dreptul lor, la autostop.

Connie Preda i-a vorbit unui șofer în chineză, iar Raluca Bădulescu a fost de-a dreptul uluită: „Connie, ne mutăm în China, dăm cu piciorul la sărăcie!”.

Șoferul le-a făcut semn să urce în mașină, lucru ce a adus multă bucurie: „Primul autostop în China! Hai că ne-a luat”.

De îndată ce au urmat în mașină, șoferul le-a spus să coboare, că nu îi duce fără bani. Acesta a fost momentul în care Raluca Bădulescu a „explodat” de nervi și a avut prima reacție nervoasă de la Asia Express: „M-a scos din minți! Lasă, fă, să-i zgârii mașina”.

„Deja sunt capsată”, azis aceasta la testimonial, în ediția din 18 octombrie 2026.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.