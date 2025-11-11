Semifinala Asia Express, 11 noiembrie 2025. Jocurile Calamarului s-au întors cu temuta provocare a biscuiților Dalgona! Ce a urmat

În ediția 39 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, concurenții au trecut iar printr-o provocare de la Jocurile Calamarului: biscuiții Dalgona!

În ediția 39 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, Irina Fodor i-a surprins pe concurenți cu o nouă provocare complet neașteptată: cea din Jocul Calamarului, a biscuiților Dalgona! Pe masă au fost așezate șase forme (iepure, stea, triunghi, os, umbrela, cerc) și niște ace.

„Ei în serial aveau o prăjiturică, dar acolo erau 12! Mă gândeam că o să facem scurtă la limbă! O să facem diabet!”, a zis Alexandru Ion.

Echipele s-au așezact la câte o masă și s-au apucat de treabă. Nu a fost deloc simplu, dar miza marii finale i-a ambiționat imediat.

„Scuipă, Dane, să se ude astea!”, a zis Gabi Tamaș.

„Părea că trebuie să lingi la prăjiturica aia șase ani!”, a zis unul dintre actori.

„Mai lipsea să vină Irina cu niște arme!”, a glumit Alexandru Ion, pentru care statul în genunchi a fost o adevărată provocare.

Ca să îi ajute, Irina Fodor le-a zis că prăjitura trebuie umezită cu salivă. După puțin timp, aceasta le-a oferit un pulverizator cu apă, dar și o brichetă pentru ca echipele să poată încălzi acul și să facă mai ușor sculpturile.

Karmen și Olga Barcari, dar și Gabi Tamaș și Dan Alexa au făcut șase din cele șase forme, în timp ce Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au reușit să facă doar patru forme, lucru ce le-a adus o penalizare: au plecat ultimii către următoarea misiune.

