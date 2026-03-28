Surpriză pe care i-a făcut-o Chef Orlando Zaharia lui Maurice Munteanu înainte de plecarea în Asia Express. “Rezistă 2 luni?”

Concurenții Asia Express se pregătesc să plece în cea mai frumoasă și plină de peripeții aventură din viața lor.

Printre concurenții din noul sezon Asia Express – Drumul Mătăsii se numără și Maurice Munteanu, bloggerul de stil și modă care pleacă alături de buna lui prietenă, Connie Preda.

Maurice Munteanu a acceptat provocarea de a pleca în Asia Express pe Drumul Mătăsii alături de Connie Preda și e pregătit pentru o experiență inedită în China și Uzbekistan.

Chef Orlando Zaharia, surpriză pentru Maurice Munteanu

Pe când se afla la ședința foto de dinaintea plecării în Asia Express, Maurice Munteanu a fost luat prin surprindere chiar de Chef Orlando Zaharia. Juratul Chefi la cuțite a vrut să îi facă o surpriză după ce Maurice a fost în una dintre edițiile recente Chefi la cuțite pentru a juriza o amuletă și a vorbit despre mâncărurile lui preferate.

Chef Orlando Zaharia a fost atent la gusturile lui Maurice și a ținut neapărat să vină să îl surprindă cu niște preparate delicioase înainte de plecarea lui în Asia Express. Juratul Chefi la cuțite a filmat întreaga interacțiune, iar fanii celor doi s-au bucurat să vadă interacțiunea spumoasă dintre ei.

“Am venit să îi fac o surpriză lui Maurice pentru că el atunci când a venit să ne jurizeze a zis că avea poftă de niște langoși. Nu am făcut langoși, dar am făcut niște chestii mișto”, a zis Chef Orlando.

“Bună seara, mă scuzați, îmi cer scuze că vă deranjez, dar am auzit vestea cea mare că plecați în Asia și am zis să nu plecați flămând. Știu că aveați poftă de niște langoși, dar dacă langoși nu am putut, v-am adus niște merdenele d-alea, și polonezi”, i-a zis Chef Orlando Zaharia lui Maurice.

“M-a luat inima. De unde vii? Ia, Connie, ai geanta la tine? Cu mere? Rezistă merele două luni?”, a răspuns Maurice.

“Poți să le pui una peste alta le videzi și când le scoți le lași puțin la soare cu puțină apă”, l-a sfătuit Chef Orlando.

“Melc avem? Connie, avem melc! Să nu puneți mâna. Avem melc în sirop, ăsta rezistă trei luni jumate, fii atentă că plecăm cu astea. Dar ce drăguț ești că ne-ai adus”, i-a zis Maurice lui Connie Preda și apoi lui Chef Orlando.

Maurice s-a bucurat de surpriză pentru că nu se aștepta ca Chef Orlando Zaharia să țină minte care sunt produsele lui de patiserie preferate.

De curând, juratul Chefi la cuțite și-a deschis propria patiserie care se numește Patizzeria și se mândrește cu produsele care sunt pregătite acolo pentru iubitorii de produse de patiserie.

Interacțiunea savuroasă dintre cei doi i-a amuzat pe fanii, iar în secțiunea de comentarii urmăritorii juratului Chefi la cuțite l-au felicitat pentru cât de atent este la nevoile și dorințele celor din jur.

