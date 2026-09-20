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Tensiuni între Loredana și Ana la Asia Express. Ce s-a întâmplat în timpul probei din China: „Logica ta e zero”

Atmosfera s-a încins la Asia Express, încă de la primele probe din China. Deși concurenții au avut parte de peisaje spectaculoase, de agitația specifică marilor orașe și de provocarea de a se descurca într-o țară cu o cultură și o limbă complet diferite, competiția și-a pus rapid amprenta asupra echipelor.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Duminica, 20 Septembrie 2026, 20:04 | Actualizat Luni, 21 Septembrie 2026, 16:39
Tensiuni între Loredana și Ana la Asia Express. Ce s-a întâmplat în timpul probei din China: „Logica ta e zero” | antena 1
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Printre momentele tensionate s-a numărat și un schimb de replici între Loredana și Ana. Cele două au ajuns să se certe în timpul competiției, iar presiunea probelor pare să fi amplificat neînțelegerile dintre ele. Situația a atras atenția și asupra modului în care concurenții reacționează atunci când oboseala, stresul și lipsa confortului de acasă se adună.

Tensiuni între Loredana și Ana la Asia Express

Înainte de plecarea în aventura din Asia, Maia, fiica Mirelei Retegan, s-a pregătit timp de două luni pentru întâlnirea cu China. A învățat cuvinte și expresii de bază în limba chineză, pregătindu-se astfel pentru situațiile în care comunicarea urma să fie una dintre cele mai importante provocări.

Experiența de la fața locului s-a dovedit însă cu totul diferită. În timp ce concurenții încercau să găsească transport și să se descurce printre localnici, Maia a avut ocazia să descopere și atmosfera orașelor chineze. Scuterele erau peste tot, însă aglomerația nu era singurul lucru care ieșea în evidență. „Nu le auzi, nu simți îmbâcseala de oraș. Auzi păsările”, a remarcat Maia.

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Mirela Retegan și Maia au fost printre primele care au reușit să găsească un taxi. „Cum îi spunem să ne ducă gratis?”, a întrebat Mirela, încercând să găsească rapid o soluție pentru a continua cursa.

Ceilalți concurenți, provocați de primele probe

Nici pentru ceilalți concurenți începutul competiției nu a fost lipsit de momente tensionate. Maurice s-a arătat nervos încă de la prima probă și i-a cerut unui coleg să nu îi mai ia microfonul din gură. Situația a contribuit la atmosfera agitată din timpul cursei.

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Cheloo a privit lucrurile cu ironie și a făcut haz de situație, comentând realizarea unui reportaj pentru Antena 1: „Facem ce nu ne-am dorit niciodată, un reportaj pentru Antena 1”. Artistul a adăugat că a investit emoțional în această experiență și a glumit pe seama imaginii sale publice.

Printre momentele mai relaxate s-a numărat și discuția despre simbolul Chinei. „Animalul național al Chinei sunt eu”, a spus unul dintre concurenți, înainte de a corecta gluma: „Nu, nu eu, panda”.

După aproximativ 42 de minute de competiție, concurenții au ajuns și la prima pauză. Însă, după primele certuri, glume și momente de nervozitate, este clar că aventura din China abia începea, iar presiunea curselor urma să testeze din plin fiecare echipă.

Cum s-au descurcat Loredana și Ana când au fost nevoite să vorbească în chineză. „Ai zis că ai memorie vizuală”... Moment neașteptat între Cheloo și Torje la Asia Express. De ce s-au îmbrățișat cei doi concurenți în China...
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