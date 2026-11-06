Valerie Lungu a reacționat după ce internauții au acuzat-o că ar copia viața influenceriței Marinela Bezer. Ce a declarat vedeta.

Valerie Lungu, acuzată că ar copia viața unei alte influencerițe. Cum a reacționat când a fost întrebată despre postǎrile sale | Antena 1

Valerie Lungu se află în centrul unor discuții aprinse în mediul online, după ce mai mulți internauți au acuzat-o că ar copia stilul de viață și conținutul unei alte creatoare de conținut. Vedeta a fost comparată în repetate rânduri cu Marinela Bezer, o influenceriță din Republica Moldova, iar urmăritorii celor două au remarcat mai multe asemănări între fotografiile și postările lor.

Valerie Lungu, acuzată că ar copia viața unei alte influencerițe

Valerie Lungu este una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut din mediul online, având o comunitate impresionantă, de peste un milion de urmăritori pe Instagram și aproape cinci milioane pe toate platformele de socializare. Popularitatea sa nu a împiedicat însă apariția unor controverse, iar în ultima perioadă numele ei a fost asociat tot mai des cu cel al Marinelei Bezer.

Cele două influencerițe sunt considerate de unii urmăritori rivale în mediul online, nu neapărat prin prisma unei competiții asumate, ci din cauza asemănărilor pe care fanii susțin că le-au observat în conținutul publicat de ele. De la destinații de vacanță și fotografii până la ținutele alese, internauții au identificat mai multe situații în care aparențele par să coincidă.

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Reporterii Spynews.ro au luat legătura cu Valerie Lungu, după ce au apărut acuzații potrivit cărora aceasta s-ar inspira în mod excesiv din viața celeilalte creatoare de conținut, ajungând chiar să reproducă anumite detalii aproape identic.

Întrebată despre comparațiile făcute de urmăritori, vedeta a avut o reacție tranșantă și a transmis că fiecare persoană este liberă să aleagă locurile în care merge și modul în care își petrece timpul.

Cum a reacționat când a fost întrebată despre postǎrile sale

„Nu sunt hotelurile nimănui! Ai dreptul să faci ce vrei tu în hotelul acesta. Atât am de spus!", a declarat Valerie Lungu pentru Spynews.ro.

Declarația vedetei vine în contextul în care unul dintre exemplele invocate de internauți este o experiență din Arabia Saudită. Valerie Lungu și Marinela Bezer au fost cazate în același hotel, iar fotografiile realizate de cele două au atras atenția urmăritorilor, care au remarcat asemănări în cadrele publicate pe rețelele sociale.

Un alt detaliu care a alimentat discuțiile a fost ținuta aleasă de Valerie Lungu în vacanța din Laponia. Mai exact, creatoarea de conținut a purtat o haină lungă de blană, asemănătoare cu cea pe care Marinela Bezer o afișase în timpul unei vacanțe în Alpi. Aceste coincidențe au fost suficiente pentru ca unii internauți să lanseze noi comentarii și să o acuze pe Valerie că s-ar inspira prea mult din alegerile celeilalte influencerițe.

La rândul ei, Marinela Bezer și-a construit o carieră solidă în mediul online și a atras atenția publicului atât prin activitatea profesională, cât și prin evenimentele din viața personală.

Recent, aceasta s-a căsătorit cu influencerul Vlad Gațcan, în cadrul unei ceremonii spectaculoase organizate pe Riviera Franceză. De-a lungul timpului, influencerița a fost în centrul atenției și datorită cadourilor luxoase primite, printre care se numără și un inel impresionant oferit de soțul ei.