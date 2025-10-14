Asia Express, 14 octombrie 2025. Concurenții au devenit soldați cu o misiune de salvare a victimelor. Dan Alexa și Gabi Tamaș au dat un dezavantaj actorilor

Episodul 22 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 14 octombrie 2025. Concurenții au fost puși să găsească o persoană rănită, aducând-o la linia de sosire în 30 de minute, dar și să ridice muniția, echipamentul și alte instrucțiuni. Dan Alexa și Gabi Tamaș au fost primii ajunși și au dat un dezavantaj actorilor: un număr dublu de întrebări. Echipa s-a ghidat după fumul galben, apoi s-a echipat corespunzător, a luat o targă, un pistol și a pornit la drum.

Marti, 14.10.2025, 22:50