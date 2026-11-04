Asia Express 2026. Au ieșit scântei între două echipe din cauza unui loc de cazare: Stați la rând!

Episodul 36 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 4 noiembrie 2026. Înainte de cursa pentru ultima șansă, concurenții au nevoie mai ales de odihnă, însă căutarea cazării a fost destul de dificilă în China. Au ieșit scântei între două echipe, care s-au întâlnit din întâmplare la o casă de oaspeți. Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu erau deja la locația respectivă și încercau să se înțeleagă cu doamna de la recepție. Au întâmpinat însă probleme de comunicare.

Miercuri, 04.11.2026, 20:30