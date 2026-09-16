Asia Express 2026. Indicii și exerciții de matematică pentru concurenți. Cine a întâmpinat probleme

Episodul 8 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 16 septembrie 2026. Concurenții ajung la Chorsu Bazar, una dintre cele mai cunoscute piețe din Uzbekistan. Printre comercianți și meșteșuguri locale, aceștia trebuie să găsească indicii și să rezolve o ecuație care îi va conduce către următoarea etapă. Atenția și rapiditatea sunt esențiale pentru a descifra misiunea.

Miercuri, 16.09.2026, 23:12