Asia Express 2026. Valerie Lungu, în lacrimi! Presiunea din cursa pentru Ultima Șansă a copleșit-o

Episodul 8 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 16 septembrie 2026. Echipele aflate în Cursa pentru Ultima Șansă au fost anunțate că trebuie să ajungă la Irina Fodor cât mai repede. Sub presiunea timpului, Valerie Lungu a izbucnit în lacrimi, convinsă că echipa sa se află pe ultimul loc. „Este o presiune extraordinar de mare pe care nu i-o doresc nimănui”, a spus Valerie Lungu.

Miercuri, 16.09.2026, 23:53