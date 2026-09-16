Asia Express 2026. Misiune la metrou! Concurenții trebuie să-l găsească pe celebrul cosmonaut Iuri Gagarin
Episodul 8 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 16 septembrie 2026. Cursa continuă în subteran, în metroul din Tașkent, unde concurenții trebuie să găsească o stație dedicată cosmonauților sovietici. Cu ajutorul localnicilor, echipele trebuie să identifice stația și să facă o fotografie cu Iuri Gagarin. Doar după ce îndeplinesc misiunea primesc următorul indiciu.
Miercuri, 16.09.2026, 23:40