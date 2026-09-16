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Asia Express 2026. Concurenții învață să servească o celebră mâncare în limba uzbecă: ”N-am reținut nicio denumire!”

Episodul 8 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 16 septembrie 2026. Cursa continuă la Besh Qozon, unul dintre locurile emblematice pentru gastronomia Uzbekistanului, unde concurenții descoperă celebra mâncare națională, plovul. Echipele trebuie să învețe denumiri în limba uzbecă, să preia comenzi și să servească mai mulți clienți. Orice greșeală poate aduce penalizări.
Miercuri, 16.09.2026, 23:50
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Asia Express 2026. Steagul a fost roșu! Ce echipă pleacă acasă

Asia Express 2026. Steagul a fost roșu! Ce echipă pleacă acasă

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 23:58 Asia Express 2026. Valerie Lungu, în lacrimi! Presiunea din cursa pentru Ultima Șansă a copleșit-o

Asia Express 2026. Valerie Lungu, în lacrimi! Presiunea din cursa pentru Ultima Șansă a copleșit-o

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 23:53 Asia Express 2026. Misiune la metrou! Concurenții trebuie să-l găsească pe celebrul cosmonaut Iuri Gagarin

Asia Express 2026. Misiune la metrou! Concurenții trebuie să-l găsească pe celebrul cosmonaut Iuri Gagarin

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 23:40 Asia Express 2026. Indicii și exerciții de matematică pentru concurenți. Cine a întâmpinat probleme

Asia Express 2026. Indicii și exerciții de matematică pentru concurenți. Cine a întâmpinat probleme

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 23:12 Asia Express 2026. Eduard Hordilă, surprins de un trecător: „Ne-a dat 100.000!”

Asia Express 2026. Eduard Hordilă, surprins de un trecător: „Ne-a dat 100.000!”

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 22:30 Asia Express 2026. Dansul cu păpușile. De prestația lor depinde startul cursei pentru Ultima Șansă!

Asia Express 2026. Dansul cu păpușile. De prestația lor depinde startul cursei pentru Ultima Șansă!

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 22:25 Asia Express 2026. Vot cu scântei! Ce echipe au ajuns în cursa pentru Ultima Șansă

Asia Express 2026. Vot cu scântei! Ce echipe au ajuns în cursa pentru Ultima Șansă

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 21:46 Asia Express 2026. Loredana Chivu și Ana Mocanu, experiență terifiantă în casa unui exorcist: „Ne era frică!”

Asia Express 2026. Loredana Chivu și Ana Mocanu, experiență terifiantă în casa unui exorcist: „Ne era frică!”

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 21:20 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Liviu Teodorescu! Ce l-a întrebat Cătălin Măruță

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Liviu Teodorescu! Ce l-a întrebat Cătălin Măruță

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Liviu Teodorescu, provocare cu ochii legați! Doar nasul îl ajută să ghicească ce are în față

Furnicuțele 2026. Liviu Teodorescu, provocare cu ochii legați! Doar nasul îl ajută să ghicească ce are în față

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Cine va sparge oul crud în cap? Liviu Teodorescu și Oase se înfruntă într-un joc de cărți

Furnicuțele 2026. Cine va sparge oul crud în cap? Liviu Teodorescu și Oase se înfruntă într-un joc de cărți

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Dorian Popa, mesaj emoționant pentru Liviu Teodorescu! Prietenia lor durează de mulți ani

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Logo show Miercuri, 16.09.2026, 19:00
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