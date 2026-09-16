Asia Express 2026. Concurenții învață să servească o celebră mâncare în limba uzbecă: ”N-am reținut nicio denumire!”

Episodul 8 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 16 septembrie 2026. Cursa continuă la Besh Qozon, unul dintre locurile emblematice pentru gastronomia Uzbekistanului, unde concurenții descoperă celebra mâncare națională, plovul. Echipele trebuie să învețe denumiri în limba uzbecă, să preia comenzi și să servească mai mulți clienți. Orice greșeală poate aduce penalizări.

Miercuri, 16.09.2026, 23:50