Asia Express, 7 octombrie 2025. Ce echipă a câștigat jocul de amuletă: A fost un coșmar!

Episodul 19 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 7 octombrie 2025. Karmen Simionescu și Olga Barcari, Emil Rengle și Alejandro Fernandez, Dan Alexa și Gabriel Tamaș au intrat în lupta pentru amuletă. ”Jocul se află într-o plantație de ceai. Este o cursă în care o să participați separați. Unul va căuta niște pachețele de ceai, ceilalți îi vor îndruma pe colegii lor”, le-a transmis Irina Fodor. Iată cine a câștigat marele avantaj.

Marti, 07.10.2025, 22:05