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Programul zilei a 13-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Campionatul Mondial 2026 este exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Iată programul zilei a 13-a de la Cupa Mondială! Ziua aduce trei dueluri impresionante.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 22 Iunie 2026, 18:38 | Actualizat Luni, 22 Iunie 2026, 18:43
Programul zilei a 13-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY | Getty Images
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Campionatul Mondial continuă pe 23 și 24 iunie cu meciuri care promit să fie spectaculoase. Partidele vor fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, începând cu ora 20:00! Iată programul zilei a șasea!

Programul zilei a 13-a de la Campionatul Mondial 2026

  • Ora 20:00 - Portugalia – Uzbekistan (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • Ora 23:00 - Anglia – Ghana (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • Ora 02:00 - Panama – Croația (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • Ora 05:00 - Columbia – RD Congo (Antena 1 şi AntenaPLAY)

Lot - Portugalia

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Portari: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting Lisbon), Ricardo Velho (Gençlerbirliği)

Fundaşi: Rúben Dias (Manchester City), João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Nélson Semedo (Fenerbahçe), Matheus Nunes (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting Lisbon), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica)

Mijlocaşi: Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Vitinha (PSG), João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca)

Atacanţi: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Rafael Leão (AC Milan), João Félix (Al Nassr), Gonçalo Ramos (PSG), Pedro Neto (Chelsea), Francisco Conceição (Juventus), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Francisco Trincão (Sporting Lisbon).

Manager: Roberto Martínez

Lot - Uzbekistan

Portari: Utkir Yusupov (Navbahor), Abduvohid Nematov (Nasaf), Botirali Ergashev (Neftchi)

Fundaşi: Rustam Ashurmatov (Esteghlal), Farrukh Sayfiev (Neftchi), Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Sherzod Nasrullaev (Nasaf), Umar Eshmurodov (Nasaf), Abdukodir Khusanov (Manchester City), Abdulla Abdullaev (Dibba), Bekhruz Karimov (Surkhon), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarqand), Avazbek Ulmasaliev (AGMK)

Mijlocaşi: Otabek Shukurov (Baniyas), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal), Odiljon Hamrobekov (Tractor), Oston Urunov (Persepolis), Jamshid Iskanderov (Neftchi), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor), Abbosbek Fayzullaev (Istanbul Basaksehir), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Azizjon Ganiev (Al Bataeh), Sherzod Esanov (Bukhara)

Atacanţi: Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir), Igor Sergeev (Persepolis), Azizbek Amonov (Bukhara)

Manager: Fabio Cannavaro

Lot - Anglia

Portari: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Fundaşi: Dan Burn (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Mijlocaşi: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Atacanţi: Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munchen), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa)

Manager: Thomas Tuchel

Lot - Ghana

Portari: Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Joseph Anang (St. Patrick’s Athletic)

Fundaşi: Baba Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice), Derrick Luckassen (Pafos), Elisha Owusu (Auxerre)

Mijlocaşi: Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Etienne), Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City)

Atacanţi: Kamaldeen Sulemana (Atlanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City)

Manager: Carlos Queiroz

Lot - Panama

Portari: Orlando Mosquera (Al Fayha), Luis Mejía (Nacional), César Samudio (Marathón)

Fundaşi: César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Beşiktaş), Fidel Escobar (Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (Pari Nizhny Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Éric Davis (Plaza Amador), Jiovany Ramos (Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz)

Mijlocaşi: Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM), Carlos Harvey (Minnesota United), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (Juárez), César Yanis (Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán), Alberto Quintero (Plaza Amador), Azarias Londoño (Universidad Católica)

Atacanţi: Ismael Díaz (León), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), José Fajardo (Universidad Católica), Tomás Rodríguez (Saprissa)

Manager: Thomas Christiansen

Lot - Croația

Portari: Dominik Livaković (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (FC Copenhagen), Ivor Pandur (Hull City).

Fundaşi: Joško Gvardiol (Manchester City), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern Munich), Marin Pongračić (Fiorentina), Martin Erlić (Midtjylland), Luka Vušković (Hamburger SV).

Mijlocaşi: Luka Modrić (AC Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakić (Augsburg), Petar Sučić (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka).

Atacanţi: Ivan Perišić (PSV Eindhoven), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (FC Dallas), Igor Matanović (Freiburg).

Manager: Zlatko Dalić

Lot - Columbia

Portari: Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Atlético Nacional), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)

Fundaşi: Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes)

Mijlocaşi: Jefferson Lerma (Crystal Palace), Richard Ríos (Benfica), Jhon Arias (Palmeiras), Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing Santander), James Rodríguez (Minnesota United), Jorge Carrascal (Flamengo), Jaminton Campaz (Rosario Central).

Atacanţi: Luis Díaz (Bayern Múnich), Luis Suárez (Sporting), Jhon Córdoba (Krasnodar), Juan Camilo Hernández (Betis), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama).

Manager: Nestor Lorenzo

Lot - RD Congo

Portari: Matthieu Epolo (Standard Liege), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre).

Fundaşi: Dylan Batubinsika (Larisa), Gedoon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Łódź), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United).

Mijlocaşi: Théo Bongonda (Spartak Moscow), Brian Cipenga (Castellón), Meshack Elia (Alanyaspor), Gaël Kakuta (Larisa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutossamy (Atromitos), Ngal’ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland), Aaron Tshibola (Kilmarnock).

Atacanţi: Cédric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United).

Manager: Sébastien Desabre

Toate informațiile momentului despre CM 2026 sunt pe as.ro, iar cele mai tari meciuri si momente video sunt în AntenaPLAY!

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