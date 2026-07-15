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Anglia - Argentina 1-2. Messi își conduce echipa spre a doua finală consecutivă de Cupă Mondială!

Argentina, campioana mondială en-titre, s-a calificat în finala Cupei Mondiale din 2026, după ce a întors incredibil rezultatul din meciul cu Anglia. Golurile partidei au fost înscrise de Gordon pentru englezi, respectiv Enzo Fernandez și Lautaro Martinez pentru sud-americani!

Publicat: Miercuri, 15 Iulie 2026, 15:49 | Actualizat Joi, 16 Iulie 2026, 01:26
Argentina va întâlni Spania în finala Cupei Mondiale 2026 | Sursa foto: gettyimages
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După ce a ratat la mustaţă calificarea în 1990 şi 2018, Anglia a comis-o încă o dată și trebuie să se mulțumească doar cu o prezență în finala mică!

Partida de la Atlanta a început sub semnul echilibrului cu multe dueluri fizice și puține ocazii clare. Argentina a controlat mai mult posesia, însă defensiva engleză a rezistat fără mari emoții. Cea mai mare ocazie de gol a venit în minutul 38, când Enzo Fernandez a șutat de la marginea careului, însă mingea a trecut puțin peste poarta lui Jordan Pickford.

Englezii au deschis scorul la zece minute de la startul celei de-a doua reprize prin Anthony Gordon, care trimis în poartă din câțiva metri centrarea excelentă a lui Morgan Rogers.

Din acel moment campioana mondială a pus stăpânire pe joc și a atacat în valuri poarta lui Pickford. Alexis Mac Allister a fost aproape de egalare în minutul 76, când a trimis cu capul în bară, iar Jordan Pickford a intervenit salvator câteva minute mai devreme la o lovitură de cap a lui Nico Gonzalez.

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Egalitatea fost restabilită în minutul 86, prin Enzo Fernandez, care a șutat spectaculos de la distanță, după o pasă decisivă a lui Lionel Messi.

Elevii antrenați de Lionel Scaloni au simțit că pot da lovitura pe final și au continuat să atace poarta englezilor, care nu mai reușeau să iasă din careul propriu!

Lovitura de grație a fost dată în minutul 90+2! Mac Allister a trimis din nou în bară, mingea a revenit la Messi, iar acesta a centrat perfect pentru Lautaro Martinez, care l-a învins pe Pickford cu o lovitură de cap.

Argentina se califică astfel în cea de-a doua finală consecutivă de Cupă Mondială și are ocazia de a-și apăra trofeul cucerit în 2022 în fața Spaniei! Marea finală va avea loc duminică, 19 iulie, la New York pe New Jersey Stadium!

Meciul a fost în direct la Antena 1 și LiveVIDEO pe AntenaPlay! Disputa a putut fi urmărită în format LIVE VideoTEXT și pe a1.ro!

FINAL DE PARTIDĂ! Argentina se califică în finala CUPEI MONDIALE!

min 90+2: GOOOL Argentina! Lautaro îi aduce pe sud-americani în avantaj! Atacantul lui Inter Milano a înscris cu o lovitură de cap din centrarea lui Messi!

min 90+2: Mac Allister trimite din nou bara porții lui Pickford!

min. 86: GOOOL Argentina! Enzo Fernandez restabilește egalitatea cu un șut din afara careului de 16 metri!

min. 84: Messi trimite un șut cu efect, dar pe lângă poarta englezilor!

min. 75: Asediu la poarta englezilor! Mac Allister trimite cu capul în bara porții lui Pickford!

min. 69: Ratare uluitoare pentru Argentina! Lionel Messi a centrat superb, iar lovitura de cap a lui Gonzalez a fost parată incredibil de Pickford.

min. 66: Șutul lui Reese la colțul lung este reținut de Dibu Martinez.

min. 61: Ocazie pentru Argentina! Enzo Fernandez a tras de la distanță, însă mingea s-a dus peste poartă.

min. 55: GOOOOL Anglia! Harry Kane trimite o pasă senzațională de la peste 60 de metri, mingea ajunge la Morgan Rogers care îi centrează excelent lui Anthony Gordon în fața porții și acesta nu îl iartă pe Emi Martinez.

min. 47: Ocazie mare pentru Argentina! Julian Alvarez a pătruns în careul englezilor și a tras la poarta, dar Pickford a respins șutul acestuia! Mingea a ajuns tot la jucătorul argentinian care a trimis apoi în plasa laterală!

A început repriza secundă! Nicio schimbare la pauză!

Se termina prima repriză la Atlanta!

min. 38: Ocazie mare și pentru Argentina! Enzo Fernandez trimite un șut de la distanță puțin peste poarta lui Pickford!

min. 36: Prima mare ocazie de gol pentru englezi! Reece James a executat o lovitură liberă direct pe poartă, însă Dibu Martinez a respins excelent!

min. 33: Stones trimite cu capul pe lângă poartă în urma unei centrări trimise dintr-o lovitură liberă.

min. 20: Reece James a trimis un șut centrare pe jos în fața porții, dar Dibu Martinez a reținut fără probleme.

min. 10: Meciul se menține în continuare echilibrat! Niciuna dintre echipe nu riscă prea mult în acest debut de partidă!

A început cea de-a doua semifinală de la Cupa Mondială!

Echipele de start:

Anglia: Pickford – Stones, Guehi, James, Spence – Rice, Anderson, Bellingham, Rogers – Kane, Gordon
Rezerve: Henderson, Trafford, Konsa, O’Reilly, Chalobah, Burn, Henderson, Mainoo, Eze, Saka, Rashford, Watkins, Madueke, Toney. Selecționer: Thomas Tuchel

Argentina: Dibu Martinez – Tagliafico, Martinez, Romero, Molina – Paredes, Mac Allister, Fernandez – Alvarez, Messi, Simeone
Rezerve: Musso, Rulli, Sensi, Montiel, Otamendi, Media, De Paul, Barco, Lo Celso, Palacios, Gonzalez, Almada, Paz, Lopez, L.Martinez. Selecționer: Lionel Scaloni.

După ce a ratat la mustaţă calificarea în 1990 şi 2018, Anglia se află din nou la un pas de a ajunge pentru a doua oară în finala Cupei Mondiale. De partea cealaltă, Argentina, triplă campioană mondială, vrea să devină prima națională care îşi apără titlul de campioană mondială după Brazilia în 1962.

Naționala "Three Lions" visează să cucerească primul trofeu mondial după o pauză de 60 de ani. Englezii obțineau Cupa Mondială la turneul final din 1966, disputat “acasă”, după o finală câştigată cu Germania, scor 4-2.

Leo Messi este golgheterul Cupei Mondiale 2026, cu 8 reușite, la egalitate cu Kylian Mbappe, care a fost însă eliminat din competiție. La englezi, Harry Kane a marcat şi el şase goluri la Campionatul Mondial. Atacantul lui Bayern a reuşit să-i califice pe englezi în optimi după “dubla” din meciul cu RD Congo.

De la ”mâna lui Dumnezeu”, la eliminarea lui David Beckham! Anglia vs. Argentina, un duel care a stârnit mereu controverse

De-a lungul timpului, între Argentina și Anglia au avut loc 14 meciuri directe: șase victorii pentru europeni, trei victorii pentru sud-americani și cinci partide s-au terminat la egalitate. Este una dintre cele mai intense rivalități din fotbalul internațional, având în vedere că cele două s-au întâlnit și la CM 1962 (3-1 Anglia), CM 1966 (1-0 Anglia), CM 1998 (Argentina s-a calificat la penalty-uri) și CM 2002 (Anglia a câștigat cu 1-0).

În 1986, la CM a avut loc celebrul meci cu ”mâna lui Dumnezeu”, dar și cursa de senzație a lui Maradona, care a marcat un gol superb, după ce a driblat toată defensiva adversă.

Partida din optimile Mondialului din 1998 a rămas în istorie. Anglia a fost eliminată la loviturile de departajare de Argentina, englezii evoluând în inferioritate numerică, după ce David Beckham a văzut direct cartonaşul roşu, pentru gest stupid asupra lui Diego Simeone.

Cele două naţionale s-au duelat ultima dată la Mondialul din 2002, englezii reuşind să se impună cu scorul de 1-0, prin golul lui David Beckham din penalty. Sud-americanii au părăsit atunci competiția din Coreea de Sud și Japonia încă din faza grupelor.

ECHIPELE PROBABILE:

Anglia: Pickford – James, Konsa, Guehi, O’Reilly – Anderson, Rice – Saka, Bellingham, Gordon – Kane. Selecţioner: Thomas Tuchel

Argentina: Martinez – Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico – De Paul, Paredes, Mac Allister, Fernandez – Messi, Alvarez. Selecţioner: Lionel Scaloni.

Programul de la Cupa Mondială 2026

Marți, 14 iulie, prima semifinală

22:00 - Franța vs Spania 0-2, Dallas, SUA (Meciul 101)

Miercuri, 15 iulie, a doua semifinală

22:00 - Anglia vs Argentina - Atlanta - SUA (Meciul 102)

Duminică, 19 iulie, Finala mică

00:00 - Franța vs Învinsa Meciului 102 - Miami, SUA (Meciul 103)

Duminică, 19 iulie, FINALA

22:00 - Spania vs Câștigătoarea Meciului 102 - New York, SUA - New Jersey Stadium (Meciul 104)

Toate meciurile vor fi în direct la Antena 1 şi în AntenaPLAY!

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