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Belgia - Senegal 3-2. "Dracii roșii" au revenit de la 0-2 și au învins din penalty în minutul 125!

Belgia şi Senegal au oferit probabil cel mai spectaculos meci de la Cupa Mondială din 2026. Africanii aveau 2-0 în minutul 86, însă europenii au revenit incredibil şi s-au impus printr-un penalty transformat în minutul 125! Meciul a fost în direct la Antena 1 și liveVIDEO pe AntenaPlay!

Publicat: Joi, 02 Iulie 2026, 02:20 | Actualizat Joi, 02 Iulie 2026, 02:45
Belgia se califică dramatic în optimi! Tielemans, gol în minutul 120+5! | Sursa foto: gettyimages
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Senegalul a fost echipa mult mai prezentă în joc în prima repriză! Ismaïla Sarr a fost aproape de gol când execuția sa a lovit bara, cu puțin timp înainte de a juca un rol decisiv la primul gol al partidei.

În minutul 25, atacantul echipei Crystal Palace a trimis o lovitură de cap care s-a izbit de bară în urma centrării atractive a lui Sadio Mané, lăsându-l pe Habib Diarra să profite de respingere și să ofere echipei lui Pape Thiaw un avantaj meritat.

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Singurele ocazii ale europenilor au venit pe final de repriză, Diaw reușind să păstreze poarta intactă la șuturile lui De Bruyne și Maxim De Cuyper!

La pauză, selecționerul Rudi Garcia l-a introdus pe atacantul Romelu Lukaku, însă cei care au înscris au fost tot senegalezii! În minutul 51, Sarr a fost găsit excelent de Niakhate, iar atacantul africanilor l-a ”executat” cu sânge rece pe Courtois!

Belgia a căutat soluții pe bancă, iar rezerva Dodi Lukébakio a fost aproape să marcheze când șutul său cu stângul a trecut la câțiva centimetri de bara porții adverse.

Când se părea că meciul se va îndrepta spre un succes al Senegalului, belgienii au reușit să reducă din diferență în minutul 86 prin Romelu Lukaku. Atacantul l-a învins pe Diaw din interiorul careului!

Youri Tielemans și Leandro Trossard, care au fost la un pas de bătaie pe teren, au colaborat la golul egalizator. Acesta a venit în minutul 89, când Tielemans a înscris cu o lovitură de cap din preajma careului mic, după o ieșire total neinspirată din poartă a lui Diaw. Centrarea a fost furnizată chiar de către Trossard.

Belgienii au căpătat încredere și au dat lovitură când toată lumea se pregătea de loviturile de departajare! În urma unei faze la care Lukébakio a șutat în bara transversală, arbitrul Saíd Martínez a arătat punctul cu var după ce analiza VAR a stabilit că Lamine Camara l-a faultat pe Tielemans în careu. Același jucător a executat cu mult calm, trimițându-și naționala în faza următoare în al cincilea minut al prelungirilor.

Naționala antrenată de Rudi Garcia va întâlni în optimile de finală câștigătoarea confruntării dintre SUA și Bosnia Herțegovina!

Echipele de start:

Belgia: Courtois - Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper - Tielemans, Vanaken - Trossard, De Bruyne, Doku - De Ketelaere

Rezerve: De Winter, Fernandez, Lammens, Lukaku, Lukebakio, Meunier, Moreira, Ngoy, Onana, Penders, Raskin, Saelemaekers, Seys, Witsel

Senegal: Diaw - Diatta, Ciss, Niakhate, Jakobs - Diarra, I. Gueye, P. Gueye - Ndiaye, Sarr, Mane

Rezerve: Camara, Diao, Dieng, M. Diouf, Y. Diouf, Jackson, Koulibaly, Mbaye, Mendy, Ndiaye, Sapoko, M. Sarr, P. Sarr, Seck

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