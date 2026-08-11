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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, șofer pe tractor: Fix Madmax! Care e dreapta?

Episodul 11 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 11 august 2026. Membrii echipei galbene și membrii echipei roșii au luptat cot la cot până în ultima secundă pentru victorie. În cele din urmă echipa lui Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu a trebuit să se recunoască învinsă. Florin Stamin și Raluca Bădulescu, care au făcut parte din echipa învinșilor, au făcut show pe tractor!
Marti, 11.08.2026, 23:00
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Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, ep. 2. Descoperim Uzbekistanul, una dintre țările în care s-a desfășurat competiția

Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, ep. 2. Descoperim Uzbekistanul, una dintre țările în care s-a desfășurat competiția

Logo show Miercuri, 12.08.2026, 00:24 Raluca Bădulescu, cu ochii în lacrimi! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Raluca Bădulescu, cu ochii în lacrimi! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Marti, 11.08.2026, 23:32 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, la pas printr-o pădure cu urși: Ne-am dat seama că e groasă

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, la pas printr-o pădure cu urși: Ne-am dat seama că e groasă

Logo show Marti, 11.08.2026, 22:40 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu a intrat în grajdul porcilor îmbrăcată într-o fustă de balerină

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu a intrat în grajdul porcilor îmbrăcată într-o fustă de balerină

Logo show Marti, 11.08.2026, 22:14 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Victorie pentru echipa galbenă! Alina Pușcău a tras o căzătură pe cinste!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Victorie pentru echipa galbenă! Alina Pușcău a tras o căzătură pe cinste!

Logo show Marti, 11.08.2026, 21:44 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Raluca Bădulescu au făcut show la misiunea din Castelul groazei!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Raluca Bădulescu au făcut show la misiunea din Castelul groazei!

Logo show Marti, 11.08.2026, 21:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Doamna Mărioara, soția lui Nea Mărin, ajutorul lui Liviu Vârciu la proba de tricotat!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Doamna Mărioara, soția lui Nea Mărin, ajutorul lui Liviu Vârciu la proba de tricotat!

Logo show Marti, 11.08.2026, 21:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Vestea lui Nea Marin care i-a bucurat pe Liviu și Andrei: Rămâneți fără mine!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Vestea lui Nea Marin care i-a bucurat pe Liviu și Andrei: Rămâneți fără mine!

Logo show Marti, 11.08.2026, 20:30 Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, ep. 1. Primele impresii ale concurenților în competiție

Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, ep. 1. Primele impresii ale concurenților în competiție

Logo show Luni, 10.08.2026, 23:52 ”Suntem niște bătrâni la un azil!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

”Suntem niște bătrâni la un azil!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Luni, 10.08.2026, 23:20 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău a vrut să demonstreze că știe să spargă lemne: Și eu am putere!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău a vrut să demonstreze că știe să spargă lemne: Și eu am putere!

Logo show Luni, 10.08.2026, 23:02 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-au descurcat Sonny și Serghei Mizil la frământat cozonaci și turtă dulce

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-au descurcat Sonny și Serghei Mizil la frământat cozonaci și turtă dulce

Logo show Luni, 10.08.2026, 22:50
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