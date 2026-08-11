Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, șofer pe tractor: Fix Madmax! Care e dreapta?

Episodul 11 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 11 august 2026. Membrii echipei galbene și membrii echipei roșii au luptat cot la cot până în ultima secundă pentru victorie. În cele din urmă echipa lui Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu a trebuit să se recunoască învinsă. Florin Stamin și Raluca Bădulescu, care au făcut parte din echipa învinșilor, au făcut show pe tractor!

Raluca Bădulescu, cu ochii în lacrimi! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți...

Marti, 11.08.2026, 23:32

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, la...

Marti, 11.08.2026, 22:40

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu a intrat în grajdul...

Marti, 11.08.2026, 22:14

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Victorie pentru echipa galbenă! Alina...

Marti, 11.08.2026, 21:44

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Raluca Bădulescu au făcut...

Marti, 11.08.2026, 21:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Doamna Mărioara, soția lui Nea Mărin,...

Marti, 11.08.2026, 21:00

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Vestea lui Nea Marin care i-a bucurat pe...

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Luni, 10.08.2026, 23:20

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău a vrut să demonstreze că...

Luni, 10.08.2026, 23:02

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-au descurcat Sonny și Serghei Mizil...

Luni, 10.08.2026, 22:50

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu și Nea...

Luni, 10.08.2026, 22:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău și Rikito au intrat în...

Luni, 10.08.2026, 21:50