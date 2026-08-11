Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Raluca Bădulescu, șofer pe tractor: Fix Madmax! Care e dreapta?
Episodul 11 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 11 august 2026. Membrii echipei galbene și membrii echipei roșii au luptat cot la cot până în ultima secundă pentru victorie. În cele din urmă echipa lui Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu a trebuit să se recunoască învinsă. Florin Stamin și Raluca Bădulescu, care au făcut parte din echipa învinșilor, au făcut show pe tractor!
Marti, 11.08.2026, 23:00