Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, la pas printr-o pădure cu urși: Ne-am dat seama că e groasă
Episodul 11 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 11 august 2026. Membrii echipei galbene și membrii echipei roșii au luptat cot la cot până în ultima secundă pentru victorie. În cele din urmă echipa lui Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu a trebuit să se recunoască învinsă. După ce au așteptat să vădă animale sălbatice într-un loc special amenajat, cei doi și-au pierdut răbdarea și au luat-o la pas prin pădurea plină de urși și alte viețuitoare.
Marti, 11.08.2026, 22:40