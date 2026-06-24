Ieri, Portugalia a ȋntâlnit Uzbekistan ȋntr-un spectacol total la Houston, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Cristiano Ronaldo a închis gurile contestatarilor și a devenit singurul fotbalist din istorie care marchează la șase ediții de Campionat Mondial.

Cristiano Ronaldo a scris o nouă pagină de istorie la Campionatul Mondial, cu dubla de senzație cu Uzbekistan | antena 1

Telespectatorii au urmărit ȋn direct meciul de calificare ȋn șaisprezecimile campionatului, ȋn confruntarea grupei K, Portugalia – Uzbekistan, rezultat 5-0, care alături de cea a grupei L, Anglia – Ghana, rezultat 0-0, dar și meciul din grupa I, Franţa – Irak, rezultat 3-0, pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi s-au impus ca lider detaşat de audiență. De altfel, ieri Antena 1 a condus topul audienţelor, atât în Prime Time, cât şi la nivelul întregii zile. Astăzi lupta continuă pentru calificarea în şaisprezecimile turneului final, ȋn exclusivitate pe Antena 1, AntenaPLAY și Antena 3 CNN cu disputele din grupele A, B și C: Elveţia – Canada, Bosnia – Qatar, Scoţia – Brazilia, Maroc – Haiti, Cehia – Mexic, Africa de Sud – Coreea de Sud.

Astfel, partida disputată în intervalul 20.00 – 21.59, Portugalia – Uzbekistan, grupa K, rezultat 5-0, a fost prima opțiune de vizionare a telespectatorilor, cu o cotă de piață de 34.9% și un rating mediu de 8 puncte, urmată de Pro Tv cu 18.2% cota de piaţă și 4.2 puncte de rating, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 25.8% cotă de piaţă și 8.2 puncte de rating, fiind urmat de Pro TV cu 14.4% cota de piaţă și 4.6 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 21.6% cotă de piaţă și 6.8 puncte de rating, urmată de Pro TV cu 17.1% cota de piaţă și 5.4 puncte de rating. În minutul de aur, 21.57, peste 1.6 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

Și confruntarea grupei L, Anglia - Ghana, rezultat 0-0, difuzată ȋn intervalul 23.00 – 01.01, rezultat 0-0, a fost prima opțiune de vizionare a telespectatorilor, cu o cotă de piață de 36.8%, urmată de Pro Tv cu 14.7% cotă de piaţă, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 28.1% cotă de piaţă, fiind urmat de Pro TV cu 11.8% cota de piaţă, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 22.8% cotă de piaţă, urmată de Pro TV cu 15.2% cota de piaţă.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.5 puncte de rating și 24.8% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 6.2 puncte de rating și 29.2% cotă de piață.

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Şi partida din ziua anterioară, Franţa - Irak (grupa I, rezultat 3-0) pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi a condus clasamentul audienţelor pe toate categoriile de public, ȋnregistrând 33.3% cotă de piaţă la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Aseară, Portugalia a făcut spectacol total la Houston ȋn ȋntâlnirea cu selecţionata Uzbekistanului, rezultat 5-0. Cristiano Ronaldo a ȋnchis gurile contestatarilor și a devenit singurul fotbalist din istorie care marchează la șase ediții de Campionat Mondial, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Imediat după fluierul final al disputei din etapa a doua a grupelor, atacantul care a cucerit recent titlul de campion în Arabia Saudită cu Al-Nassr a avut un mesaj pentru contestatari, pe care l-a rostit chiar în direct spre camerele TV: „M-am întors!”, a spus acesta.

Nu la fel de spectaculoasă a fost aseară ȋntâlnirea dintre Anglia și Ghana, pe Boston Stadium, din grupa L, rezultat 0-0. Deși se anunţase un duel interesant, ţinând cont că aducea faţă ȋn faţă două formații care au câștigat în prima rundă și care se puteau califica în 16-imile competiției dacă obțineau o victorie aseară, niciuna dintre echipe nu a reușit să ȋnscrie.

În această noapte, ȋn etapa a doua din Grupa L a Campionatului Mondial, Panama a ȋntâlnit Croaţia, rezultat 0-1. Singurul gol al duelului de la Toronto a fost marcat de Ante Budimir, în minutul 54, Modric și ai lui obţinând prima victorie la Mondialul din 2026

În această dimineaţă, Columbia a ȋntâlnit RD Congo, ȋn grupa K, rezultat 1-0. Sud-americanii s-au calificat în 16-imile Cupei Mondiale prin golul marcat de Munoz. În primul meci jucat la turneul final, Columbia a învins Uzbekistanul cu scorul de 3-1. De cealaltă parte, RD Congo a obținut un rezultat de egalitate cu Portugalia, scor 1-1.

Campionatul Mondial continuă cu ziua a 14-a, cu meciuri de foc pe Antena 1, Antena 3 şi în AntenaPLAY

22:00 — Elveția – Canada (Antena 1 şi AntenaPLAY)

22:00 — Bosnia Herțegovina – Qatar (Antena 3 şi AntenaPLAY)

01:00 — Scoția – Brazilia (Antena 1 şi AntenaPLAY)

01:00 — Maroc – Haiti (Antena 3 şi AntenaPLAY)

04:00 — Cehia – Mexic (Antena 1 şi AntenaPLAY)

04:00 — Africa de Sud – Coreea de Sud (Antena 3 şi AntenaPLAY)