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Dan Alexa are o favorită clară la Campionatul Mondial 2026. Cu cine ține Gabi Tamaș: „Să fie o surpriză” 

Dan Alexa și Gabi Tamaș au vorbit la Fiertzi pe Mondial, emisiune disponibilă exclusiv în AntenaPLAY despre echipele lor favorite. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 14 Iunie 2026, 14:40 | Actualizat Duminica, 14 Iunie 2026, 14:49
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Cu cine țin Dan Alexa și Gabi Tamaș la Campionatul Mondial 2026 | Antena 1
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În timp ce Dan Alexa are o favorită clară, Argentina, fiind un mare fan Messi, Gabi Tamaș nu speră la câștigul unei țări anume, ci i-ar plăcea ca victoria să aparțină unei țări care nu a mai obținut Cupa Mondială până acum.

„Argentina. Îmi place Messi. Dar și Argentina ca popor, sunt diferiți”, a spus Dan Alexa, întrebat dacă are o favorită la CM 2026.

„Jur că nu țin cu cineva. Mie îmi place spectacolul și aș vrea să câștige cineva care nu a câștigat până acum. Să fie o surpriză”, a spus Gabi Tamaș.

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Începând din 12 iunie 2026 Tamaş şi Alexa, alături de Răzvan, Dani, Rizea şi Ristei aduc live în AntenaPLAY toate momentele importante din ultimele 24 de ore de la Campionatul Mondial de fotbal: cele mai spectaculoase faze ale meciurilor, goluri, controverse, reacții la cald, într-un format care îmbină analiza fotbalistică, umorul și dialogul autentic.

Pentru prima data în istorie, turneul reunește 48 de echipe naționale, 104 meciuri și 3 țări gazdă – Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic – într-un spectacol sportiv global, urmărit de miliarde de oameni din întreaga lume, iar Fiertzi pe Mondial îşi propune să aducă publicului o abordare dinamică a competiției, combinând expertiza sportivă a foștilor internaționali Gabi Tamaș și Dan Alexa cu entertainmentul asigurat de gaşca matinală Răzvan Simion, Dani Oțil, Cătălin Rizea şi Florin Ristei.

Dan Alexa și Gabi Tamaș
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