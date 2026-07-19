Shakira, show total în Finala Campionatului Mondial 2026. Ținuta spectaculoasă care a atras toate privirile 

Talent, energie, senzualitate, pasiune, spectacol. Într-un cuvânt: Shakira! Cântăreața a apărut într-o ținută care i-a pus în evidență atuurile fizice și a făcut show total în Finala Campionatului Mondial 2026, care în România se vede live pe Antena 1 și în AntenaPLAY!

Shakira a urcat pe scena finalei Cupei Mondiale FIFA 2026, oferind unul dintre cele mai așteptate momente ale serii. Artista a interpretat hit-ul verii de la Mondial: „Dai dai” și a purtat o ținută roz cu galben, cu un decolteu adânc și decupată în zona abdomenului. În partea de jos, ținuta a avut franjuri menite să-i evidențieze artistei celebrele mișcări din șolduri.

Shakira, show total în Finala Campionatului Mondial 2026. Ținuta spectaculoasă care i-a pus în evidență mișcările de dans

Artista columbiană face parte din distribuția primului spectacol de pauză din istoria finalelor Campionatului Mondial, un show inspirat de formatul celebrului Super Bowl și urmărit de sute de milioane de telespectatori din întreaga lume.

Legătura dintre Shakira și Campionatul Mondial este una specială. De-a lungul anilor, artista a devenit una dintre vocile emblematice ale fotbalului, după succesul mondial al pieselor „Waka Waka (This Time for Africa)”, imnul oficial al Cupei Mondiale FIFA 2010, și „La La La (Brazil 2014)”.

De asemenea, ea a cântat și la ceremonia de dinaintea finalei Cupei Mondiale din 2006, transformând fiecare apariție într-un moment memorabil pentru fanii fotbalului.

Pentru finala din 2026, Shakira a pregătit un spectacol grandios alături de alți artiști de renume internațional,

După un Campionat Mondial de excepție, în care Toată lumea a fost la Antena, Finala a venit cu momente de excepție atât pe teren cât și în rândul artiștilor.

FIFA speră ca această premieră să transforme finala Cupei Mondiale într-un spectacol global, care să depășească granițele fotbalului și să aducă împreună fanii sportului și ai muzicii.

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Într-un comunicat oficial, forul mondial a explicat că ceremonia de închidere va marca sfârșitul unei ediții istorice a Campionatului Mondial.

„Ceremonia de închidere va încheia povestea Cupei Mondiale FIFA 2026 prin muzică, cultură și fotbal, înainte de a începe mult-așteptatul meci care va încorona campioana acestui turneu revoluționar”, a transmis FIFA.

Urmărește FINALA CAMPIONATULUI MONDIAL 2026 pe Antena1 și AntenaPLAY!

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