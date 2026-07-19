Antena Căutare
Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Stiri Shakira, show total în Finala Campionatului Mondial 2026. Ținuta spectaculoasă care a atras toate privirile 

Shakira, show total în Finala Campionatului Mondial 2026. Ținuta spectaculoasă care a atras toate privirile 

Talent, energie, senzualitate, pasiune, spectacol. Într-un cuvânt: Shakira! Cântăreața a apărut într-o ținută care i-a pus în evidență atuurile fizice și a făcut show total în Finala Campionatului Mondial 2026, care în România se vede live pe Antena 1 și în AntenaPLAY!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 19 Iulie 2026, 23:20 | Actualizat Duminica, 19 Iulie 2026, 23:58
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Shakira a urcat pe scena finalei Cupei Mondiale FIFA 2026, oferind unul dintre cele mai așteptate momente ale serii. Artista a interpretat hit-ul verii de la Mondial: „Dai dai” și a purtat o ținută roz cu galben, cu un decolteu adânc și decupată în zona abdomenului. În partea de jos, ținuta a avut franjuri menite să-i evidențieze artistei celebrele mișcări din șolduri.

Shakira, show total în Finala Campionatului Mondial 2026. Ținuta spectaculoasă care i-a pus în evidență mișcările de dans

Artista columbiană face parte din distribuția primului spectacol de pauză din istoria finalelor Campionatului Mondial, un show inspirat de formatul celebrului Super Bowl și urmărit de sute de milioane de telespectatori din întreaga lume.

Legătura dintre Shakira și Campionatul Mondial este una specială. De-a lungul anilor, artista a devenit una dintre vocile emblematice ale fotbalului, după succesul mondial al pieselor „Waka Waka (This Time for Africa)”, imnul oficial al Cupei Mondiale FIFA 2010, și „La La La (Brazil 2014)”.

De asemenea, ea a cântat și la ceremonia de dinaintea finalei Cupei Mondiale din 2006, transformând fiecare apariție într-un moment memorabil pentru fanii fotbalului.

Pentru finala din 2026, Shakira a pregătit un spectacol grandios alături de alți artiști de renume internațional,

După un Campionat Mondial de excepție, în care Toată lumea a fost la Antena, Finala a venit cu momente de excepție atât pe teren cât și în rândul artiștilor.

FIFA speră ca această premieră să transforme finala Cupei Mondiale într-un spectacol global, care să depășească granițele fotbalului și să aducă împreună fanii sportului și ai muzicii.

Citește și: Shakira, fotografiată în costum de baie la plajă. Cum arată la 49 de ani și ce au observat fanii

Într-un comunicat oficial, forul mondial a explicat că ceremonia de închidere va marca sfârșitul unei ediții istorice a Campionatului Mondial.

„Ceremonia de închidere va încheia povestea Cupei Mondiale FIFA 2026 prin muzică, cultură și fotbal, înainte de a începe mult-așteptatul meci care va încorona campioana acestui turneu revoluționar”, a transmis FIFA.

Urmărește FINALA CAMPIONATULUI MONDIAL 2026 pe Antena1 și AntenaPLAY!

Shakira. ținută roz, CM 2026
+3
Mai multe fotografii

Citește și: Spania - Argentina | Finala Campionatului Mondial se vede LiveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Spania - Argentina 0-0 | Finala Campionatului Mondial se vede LiveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…” Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: &#8222;Nu i-a picat bine&#8230;&#8221;
Observatornews.ro Urmările potopului din Buşteni: o femeie luată de viitură, 24 de case inundate, zeci de maşini daună totală Urmările potopului din Buşteni: o femeie luată de viitură, 24 de case inundate, zeci de maşini daună totală
Antena 3 „Nu mâncați salata iceberg”. Un fast-food faimos scoate salata din meniu după ce mii de oameni au fost infectați cu ciclosporiază „Nu mâncați salata iceberg”. Un fast-food faimos scoate salata din meniu după ce mii de oameni au fost infectați cu ciclosporiază
SpyNews Cine este bărbatul care a cerut-o în căsătorie pe Daniela Crudu. Are doi copii cu el Cine este bărbatul care a cerut-o în căsătorie pe Daniela Crudu. Are doi copii cu el
Premiera serialului Gone se vede în AntenaPLAY! Respectat de toți, dar suspect în dispariția soției: vinovat sau victima aparențelor? Primele episoade sunt disponibile acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera serialului Gone se vede în AntenaPLAY! Respectat de toți, dar suspect în dispariția soției: vinovat sau victima aparențelor? Primele episoade sunt disponibile acum!
Comentarii


Citește și
Spania - Argentina | Iată echipele de start! Finala Cupei Mondiale va fi în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, ora 22:00
Spania - Argentina | Iată echipele de start! Finala Cupei Mondiale va fi în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, ora...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Anglia a câștigat finala mică la Campionatul Mondial 2026, în cea de-a 38-a zi lider de piaţă la Antena 1
Anglia a câștigat finala mică la Campionatul Mondial 2026, în cea de-a 38-a zi lider de piaţă la Antena 1
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar AntenaSport
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de... Elle
Copiii lui Adrian Minune, ironie la adresa mamei lor, Cati Simionescu: “Dacă sunam eu la poliție…”
Copiii lui Adrian Minune, ironie la adresa mamei lor, Cati Simionescu: “Dacă sunam eu la poliție…” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că în case nu se poate sta
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că... Antena3.ro
Când va dezvălui Samsung noile smartphone-uri pliabile. Compania introduce o nouă tehnologie numită Flex Titanium
Când va dezvălui Samsung noile smartphone-uri pliabile. Compania introduce o nouă tehnologie numită Flex Titanium useit
Avertismentul lui Victor Ponta: „Nu-i treaba președintelui să facă majorități!“
Avertismentul lui Victor Ponta: „Nu-i treaba președintelui să facă majorități!“ BZI
Ping-pong cu minireactoarele nucleare de la Doicești: Premierul demis Ilie Bolojan vrea să trântească cu orice chip proiectul Reactoarelor Modulare Mici
Ping-pong cu minireactoarele nucleare de la Doicești: Premierul demis Ilie Bolojan vrea să trântească cu orice... Jurnalul
Andreea Popescu, surprinsă după divorț: Mă caută prea puțin bărbații. Mesajul primit pe Instagram a lăsat-o fără cuvinte
Andreea Popescu, surprinsă după divorț: Mă caută prea puțin bărbații. Mesajul primit pe Instagram a lăsat-o... Kudika
Bucurie uriașă până pe 24 iulie pentru trei zodii. Curg lacrimile de fericire pe obraz
Bucurie uriașă până pe 24 iulie pentru trei zodii. Curg lacrimile de fericire pe obraz Redactia.ro
Cod portocaliu de furtuni în România. Zonele afectate de vijelii și grindină
Cod portocaliu de furtuni în România. Zonele afectate de vijelii și grindină Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce se întâmplă când lași copilul să ia decizii singur?
Ce se întâmplă când lași copilul să ia decizii singur? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x