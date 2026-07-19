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Spania, noua campioană mondială! Ibericii au învins Argentina în finală, în direct la Antena 1 și AntenaPLAY!

Spania a învins Argentina în finala Cupei Mondiale din 2026, scor 1-0, și a devenit noua campioană mondială. Singurul gol al meciului a fost înscris de Ferran Torres în minutul 106! Duelul s-a văzut în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, dar și în format LIVE text+VIDEO pe a1.ro!

Publicat: Duminica, 19 Iulie 2026, 11:06 | Actualizat Luni, 20 Iulie 2026, 03:03
Spania, noua campioană mondială! Ibericii au învins Argentina în finală | Sursa foto: gettyimages
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”Furia Roja” a reușit să obțină cel de-al doilea titlu mondial din istorie, după cel din 2010, la capătul un meci pe care l-a dominat aproape în totalitate. Ibericii au tras numai puțin de 12 șuturi pe spațiul porții lui Dibu Marinez, în timp Messi & Co. n-au avut nici măcar un șut pe poarta lui Unai Simon. Sud-americanii au rămas şi în inferioritate numerică, după ce Enzo Fernandez a fost eliminat.

Ferran Torres a reușit să deblocheze tabela de marcaj, în minutul 106, cu un voleu sub transversală! Același jucător marcase și golul doi, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid.

Singurele momente când Argentina s-a văzut în atac a fost în ultimele minute din cele 30 de prelungiri. Simeone şi Senesi au fost aproape să marcheze şi să trimită partida la loviturile de departajare, dar probabil ar fi fost nemeritat.

Spania se impune astfel cu 1-0 și obține din nou trofeul Cupei Mondiale pentru a doua oară în istorie, după cel din 2010. După succesul de la loviturile de departajare cu Franța din 2022, formația antrenată de Lionel Scaloni se vede învinsă în cea de-a doua finală consecutivă.

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Au evoluat echipele:

Spania: Unai Simon – Pedro Porro, Cubarsi, Laporte (Eric Garcia 99), Cucurella – Rodri (Zubimendi 99), Fabian Ruiz (Pedri 62) – Yamal, Dani Olmo (Merino 75), Alex Baena (Nico Williams 75) – Oyarzabal (Ferran Torres 62). Selecționer: Luis de la Fuente.

Argentina: Emiliano Martinez – Montiel (Molina 58), Romero (Medina 70), Lisandro Martinez (Otamendi 44), Tagliafico – De Paul (G. Simeone 70), Enzo Fernandez, Mac Allister, Nico Gonzalez (L. Paredes 46) – Messi, Julian Alvarez (Senesi 102). Selecționer: Lionel Scaloni.

FLUIER FINAL! Spania este noua campioană mondială!

min. 120: Presiune totală la poarta Spaniei! Argentinienii ratează două ocazii imense prin Senesi și Simeone!

min. 114: Încă un gol anulat pentru Spania! Ferran Torres a fost surprins în poziție de ofsaid!

min. 106: GOOOOOL! Ferran Torres deschide scorul! Spaniolul înscrie cu un şut din faţa porţii, după reluarea lui Nico Williams

Se reia meciul cu cea de-a doua repriză de prelungiri!

Se termină prima repriză de prelungiri!

min. 103: Spania la un pas să dea lovitura! Lovitura de cap a lui Merino a trecut puţin pe lângă poarta lui Martinez.

min. 96: Gol anulat pentru Spania! Merino l-a faultat pe Otamendi în atac, iar reușita lui Niko Williams nu a fost validată!

min. 93: Lovitura de cap a lui Nico Williams a fost parată de Dibu Martinez.

A început prima repriză de prelungiri! Argentina joacă în inferioritate numerică!

FLUIER FINAL! Vom avea două reprize de prelungiri!

min. 90+8: Intervenție fantastică a lui Dibu Martinez la șutul lui Lamine Yamal din lovitură liberă!

min. 90+6: Ferran Torres obține o lovitură liberă de la marginea careului de 16 metri!

min. 90+3: Enzo Fernandez primește al doilea cartonaș galben și este eliminat!

min. 90+2: Niko Williams a scăpat pe contraatac, dar șutul său a fost respins din nou de Dibu Martinez!

Partida se va prelungi cu patru minute!

min. 87: Ferran Torres a trimis cu puțin pe lângă poartă din voleu!

min. 77: Pedri trage pe centrul porții, dar fără emoții pentru Martinez.

min. 67: Ocazie importantă pentru Spania! Ferran Torres a reluat cu capul centrarea lui Yamal, însă a trimis direct în brațele lui Dibu Martinez.

min 64: Dibu Martinez, la un pas de o gafă uriașă la șutul lui Dani Olmo de la marginea careului de 16 metri.

min. 56: Dani Olmo a trimis o pasă în centrul careului, însă Montiel a respins în corner.

min. 46: Ocazie pentru Spania! Baena a şutat la poartă, dar balonul a fost prins de Dibu Martinez.

A început repriza secundă!

Mai multe staruri au concertat pe parcursul pauzei dintre reprize! Shakira a făcut show total cu o ținută spectaculoasă care a atras toate privirile!

min 45+4: Fluier final pentru primele 45 de minute!

min. 43: Încă o șansă mare pentru Spania! Cucurella a șutat foarte puţin pe lângă poartă.

min 39: Prima mare ocazie pentru iberici! Oyarzabal trage dintr-o poziție excelentă, dar Martinez este din nou la post!

min. 35: Cucurella a centrat periculos în careu, dar sud-americanii au reuşit să respingă.

min. 28: S-a reluat partida!

Pauză de hidratare pe stadionul MetLife din New Jersey.

min. 18: Lamine Yamal trimite în fața porții, dar Martinez iese perfect pe centrare și reține balonul

min. 6: Messi scăpase singur spre poarta spaniolilor, dar portarul Simon a fost mai rapid şi a degajat mingea.

min. 5: Prima ocazie pentru Spania! Combinație excelentă între Lamine Yamal și Dani Olmo, încheiată cu șutul primului care a fost blocat de Dibu Martinez!

Fluier de start! A început finala Campionatului Mondial!

UPDATE! Au fost intonate Imnurile celor două finaliste!

UPDATE! Nicole Scherzinger, Robbie Williams și Laura Pausini au cântat imnul FIFA - ”Desire”

UPDATE! Jennifer Hudson a cântat imnul Statelor Unite ale Americii!

UPDATE! În platoul Toată lumea la Antena s-au aflat Gică Hagi şi Adrian Mutu, alături de Dan Pavel şi Olivia Păunescu. Cei mai buni marcatori din istoria României au analizat duelul dintre Spania şi Argentina.

”Cel mai important meci din istorie”, așa cum a fost numit de Gianni Infantino, președintele FIFA, se va disputa pe stadionul MetLife din New Jersey și va fi în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, cât și în format LIVE text+VIDEO pe a1.ro, de la ora 22:00!

”Furia Roja” încearcă să obțină cel de-al doilea titlu mondial din istorie, după cel din 2010, în timp Messi & Co. vor să-și apere titlul cucerit în urmă cu patru ani și să mai adauge un trofeu în palmares după cele câștigate în 1978 și 1986. Formația antrenată de Lionel Scaloni este la a doua finală de Cupă Mondială consecutivă, asta după ce în 2022, în Qatar, a reușit să câștige trofeul după lovituri de departajare în urma duelului cu reprezentativa Franței.

Cele două naționale s-au întâlnit de șapte ori în istorie, de șase ori în meciuri amicale: europenii au câștigat patru, iar sud-americanii două. Singura partidă oficială a avut loc la Cupa Mondială din 1966, când Argentina s-a impus cu 2-1.

Ambele finaliste sunt neînvinse la Cupă Mondială din 2026. Iată parcursul lor până în Marea Finală!

Spania și Argentina s-au calificat în finala mondialului din 2026, după ce au avut două meciuri foarte tari în penultimul act al competiției. Ibericii au trecut, scor 2-0, de Franța, considerată de mulți principala favorită a Campionatului Mondial, în timp ce sud-americanii au învins-o pe Anglia, scor 2-1, după ce au fost conduși până în minutul 85.

Selecționata antrenată de Luis de la Fuente a început turneul final cu un egal surprinzător, 0-0, contra celor din Insulele Capului Verde. A urmat însă un parcurs excelent pentru elevii lui Luis de la Fuente, care au bătut tot până în finală, inclusiv pe Portugalia lui Cristiano Ronaldo și apoi Franța lui Mbappe. Ibericii au primit un singur gol pe parcursul turneului din partea lui De Ketelaere, în sferturile de finală contra Belgiei.

Sud-americanii au avut un parcurs plin cu momente dificile, chiar dacă adversarii, pe hârtie, nu au fost cei mai grei, în afara semifinalei cu Anglia. În 16-imi, au învins Capul Verde cu 3-2 după prelungiri, în optimi au reușit o remontada spectaculoasă pe final, după ce Egiptul a condus cu 2-0, în sferturi au trecut după prelungiri de Elveția, 3-1, iar în semifinale au întors din nou scorul pe ultima sută de metri, după ce Anglia a condus cu 1-0 până în minutul 85.

Echipele probabile în Spania - Argentina:

Spania: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal.

Argentina: E. Martinez – Montiel, Romero, L. Martinez, Tagliafico – De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister – Messi, Alvarez.

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