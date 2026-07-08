Elveția învinge Columbia la penalty-uri și se califică în sferturile de finală!

Elveția și Columbia au oferit una dintre cele mai închise partide de la Cupa Mondială, decisă în cele din urmă după executarea loviturilor de departajare! La capătul a 120 de minute scorul a fost 0-0. Meciul s-a văzut în direct la Antena 1 și liveVIDEO pe AntenaPlay!

Publicat: Miercuri, 08 Iulie 2026, 02:10 | Actualizat Miercuri, 08 Iulie 2026, 03:08

Elveția și Columbia s-au întâlnit din nou la un Campionat Mondial și tot pe târâm american. În 1994, sud-americanii câștigau cu scorul de 2-0 în fața europenilor, într-un meci fără miză pentru ei din faza grupelor.

Acum cele două formații au dat piept în faza optimilor de finală și a fost nevoie de executarea loviturilor de departajare pentru a se stabili învingătoarea. Până în prelungiri, cele două echipe nu au avut nicio ocazie mare!

Sud-americanii conduși de Nestor Lorenzo au semnat cea mai mare șansă de gol abia în debutul primei reprize de extra time. În urma unui corner, fundașul Jhon Lucumi a trimis mingea în bara transversală cu o lovitură de cap.

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La poarta Columbiei a venit rândul lui Camilo Vargas să își salveze echipa. Goalkeeperul a blocat excelent un șut din careu venit de la Zeki Amdouni.

În minutul 115, Xhaka a gafat în defensivă, Campaz a ajuns la balon și a șutat din interiorul careului, însă a trimis peste poartă.

S-a terminat 0-0 după 120 de minute și cele două echipe au trecut la executarea loviturilor de departajare. Akanji a ratat pentru elvețieni, în timp ce pentru columbieni au ratat Sanchez și Cucho.

Iată loteria penalty-urilor!

În sferturi, Elveția o va înfrunta pe Argentina. Duelul este programat duminică (12 iulie), de la ora 04:00 și va fi în direct la Antena 1 și liveVIDEO pe AntenaPlay!

Echipele de start:

Elveția: Kobel – Elvedi, Akanji, Rodriguez – Zakaria, Freuler, Xhaka, Jashari, Rieder – Embolo, Ndoye. Rezerve: Mvogo, Keller – Muheim, Widmer, Coemert, Amenda, Sow, Fassnacht, Vargas, Okafor, Amdouni, Itten. Antrenor: Murat Yakin