Mireasa, sezon 14. Cine sunt concurentele. Primele imagini cu fetele venite să-și găsească jumătatea

Sezonul 14 Mireasa: Regatul Inimii a început, iar concurentele, elegante și emoționate, au pășit în casa unde au șansa să-și găsească jumătatea.

Simona Gherghe le-a întâmpinat pe superbele concurente ale sezonului 14 Mireasa: Regatul Inimiii.

Cine sunt concurentele sezonului 14 Mireasa

Telespectatorii au putut afla câteva informații despre fiecare în parte. Porțile regatului inimii se deschid și emisiunea Mireasa își caută regele și regina!

Claudia

În rochie roșie, Claudia a venit în Regatul Mireasa.

Claudia are 24 de ani și este din București, este de 4 ani manichiuristă. Se descrie ca fiind o persoană ambițioasă și romantică și consideră că secretul în relație este comunicarea. Mama a sfătuit-o să fie ea însăși. Își dorește un partener brunet, mai înalt decât ea, matur, care să știe să comunice. E zodia Taur.

Maria

În rochie verde, Maria a venit cu inima deschisă în casa Mireasa. Tânăra a spus că nu are emoții.

Maria are 23 de ani, este din Craiova și se ocupă cu call center în energie electrică. Se descrie ca fiind o fată sociabilă, cu capul în nori, bună la suflet. E zodia Balanță.

Evelina

În rochie roz, Evelina a venit în casa Mireasa, dornică să-și găsească un partener sincer.

Evelina are 29 de ani. S-a născut la Iași și a lucrat în regim hotelier 10 ani. E o fire prietenoasă, îi place să-i facă pe cei din jur să se simtă bine. Pe prințul din regat spune că ar putea să-l cucerească cu bunătatea și veselia ei. E zodia Leu.

Amira

În rochie neagră, Amira a venit în casa Mireasa după ce mama a sfătuit-o să fie calmă și să nu se certe.

Amira are 27 de ani, vine din București, a terminat un Master și nu lucrează momentan. Este zodia Gemeni.

„Băieților le-aș spune să o lase pe mami, să fie independenți și curajoși și să facă primul pas!”, a spus Amira. Își dorește un partener ca Michele Morrone.

Irina

Puțin emoționată, Irina a venit la Mireasa purtând o rochie albă. Familia a încurajat-o pentru a veni și a trăi o experiență unică.

Irina are 30 de ani, este din Buzău și este secretară într-un birou notarial. Doamna notar o așteaptă măritată. Își dorește un partener înțelegător, manierat, romantic. Băieților din casa Mireasa vrea să le transmită să fie pregătiți să cucerească regina.

Andreea

Andreea a venit în casa Mireasa purtând o rochie violet. Mama și sora au susținut-o să vină la Mireasa.

Andreea are 21 de ani, vine din Râmnicu Vâlcea și lucrează în domeniul HORECA, este șefă de sală într-un restautrant. E un om comunicativ și se simte pregătită să aibă o familie. Tânăra nu-și mai dorește să se întoarce în Vâlcea, pentru că vrea să se mărite.

Își dorește un partener la fel de calm și de bun ca ea.

Veronica

Într-o rochie albastră strălucitoare, Veronica a venit la Mireasa direct din Republica Moldova.

Veronica are 32 din ani, vine din Chișinău, își dorește o carieră de cântăreață. A mai cântat în corul Catedralei. Se descrie ca fiind o persoană sufletistă și empatică.

Își dorește un partener responsabil și bun la suflet.

Paula

Paula are 22 de ani, vine din Germania și până acum a lucrat în domeniul farmaceutic. Nu a trăit niciodată în România. Româna a învățat-o acum 5 ani. Tânăra a anunțat-o pe mama sa că vine la Mireasa.

Anne-Mary

Anne-Mary are 23 de ani și vine din Viena, unde este agent imobiliar. Nu este dispusă să se mute în România, pentru că are cariera în Austria. „Viitorul meu soț visez să fie iubitor, loial și să mă asculte!”.

Tânăra a spus că e puțin colerică.

Rebeca

Rebeca are 27 de ani, vine din Craiova și este tehnician de unghii. Spune că-și va cuceri regele prin autenticitatea ei. A făcut o școală de detectiv particular, însă nu a profesat. S-a sfătuit cu părinții, care au susținut-o să vină la Mireasa.

Partenerul ei ar trebui să fie loial, iubitor, atent la detalii, să o facă să râdă și să-i poarte respect.

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.