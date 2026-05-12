Fotbalistul care ar putea rata Campionatul Mondial 2026 din cauza accidentărilor

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 12 Mai 2026, 08:30 | Actualizat Marti, 12 Mai 2026, 08:40
Fotbalistul care ar putea rata Campionatul Mondial 2026 din cauza accidentărilor | Profimedia Images
Campionatul Mondial din 2026 se apropie rapid, însă lista jucătorilor importanți care ar putea lipsi de la turneul final continuă să crească. Ultimul nume care provoacă îngrijorare este cel al lui Alphonso Davies, unul dintre cei mai importanți oameni ai naționalei Canadei și jucător de bază la FC Bayern Munich.

Fundașul canadian s-a accidentat în returul semifinalei de Champions League cu Paris Saint-Germain, încheiat la egalitate, 1-1. Deși a intrat pe teren pe parcursul reprizei secunde și a dus meciul până la final, problemele medicale s-au dovedit mai serioase decât păreau inițial.

După investigațiile făcute de medicii lui Bayern, clubul bavarez a anunțat că Davies a suferit o leziune musculară la coapsa stângă și nu va mai evolua în acest sezon. Vestea a căzut ca un șoc pentru canadieni, mai ales că turneul final organizat chiar în Canada, SUA și Mexic începe în puțin peste o lună.

În ultimele săptămâni, mai mulți fotbaliști importanți au devenit indisponibili pentru Cupa Mondială din cauza accidentărilor. Printre numele vehiculate se află Rodrygo, Hugo Ekitike, Xavi Simons sau Serge Gnabry. Acum, și Alphonso Davies riscă să rateze competiția pe care întreaga țară o așteaptă de ani de zile.

Totuși, Federația Canadiană de Fotbal încearcă să rămână optimistă. Oficialii au transmis că sunt în contact permanent atât cu jucătorul, cât și cu echipa medicală de la Bayern, iar prioritatea este recuperarea completă înaintea debutului la Mondial, arată acest site.

Alphonso Davies, în pericol să rateze Cupa Mondială după o nouă accidentare

Canadienii speră că Davies va putea reveni la timp și că va fi apt pentru meciurile din faza grupelor. Pentru naționala Canadei, absența lui ar fi o lovitură uriașă, mai ales că este considerat liderul generației actuale și unul dintre cei mai spectaculoși fundași laterali din lume.

Din păcate pentru el, accidentările au devenit o problemă constantă în ultimii ani. Problemele fizice au început încă din sezonul 2021-2022, când a lipsit aproape patru luni. Cel mai greu moment a venit însă anul trecut, după ruptura ligamentelor încrucișate suferită într-un meci între Canada și SUA.

Deși a revenit pe teren după aproximativ șapte luni, Davies nu a mai reușit să aibă continuitate. În actualul sezon a bifat doar 23 de meciuri pentru Bayern și foarte puține ca titular. Tocmai de aceea, staff-ul medical al Canadei vrea să evite orice risc înaintea celui mai important turneu al anului.

