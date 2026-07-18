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Franța - Anglia | Duelul pentru medalia de bronz! Meciul se vede live VIDEO pe Antena 1 și Antena Play, ora 24:00!

Franța și Anglia se vor duela pentru locul trei de la Cupa Mondială din 2026 de la ora 00:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Partida va putea fi urmărită în format LIVE VIDEO+text și pe a1.ro

Publicat: Sambata, 18 Iulie 2026, 18:56 | Actualizat Sambata, 18 Iulie 2026, 19:08
Franța - Anglia | Finala mică de la Cupa Mondială 2026
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Finala mică de la Cupa Mondială 2026 are loc pe stadionul Hard Rock din Miami și va fi arbitrată de Jesus Valenzuela din Venezuela!

Disputa cu englezii va fi ultima pe banca selecționatei ”Cocoșului galic” pentru selecționerul Didier Deschamps, care va părăsi naționala după 14 ani, locul său fiind luat de Zinedine Zidane.

Confruntarea pune față în față două echipe care încă trăiesc cu durerea ratării ultimului act de la New York New Jersey. În semifinale, Franța a fost eliminată de Spania, scor 0-2, în timp ce Anglia a pierdut dramatic în fața Argentinei, la capătul unui meci de infarct în care sud-americanii s-au impus cu 2-1 cu un gol marcat de Lautaro Martinez, în minutul 90+2.

Cele două selecționate speră să obțină măcar medaliile de bronz de la acest turneu final, după ce au impresionat prin evoluțiile lor de-a lungul meciurilor disputate.

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Ultimul meci dintre Franța și Anglia a avut loc tot la Cupa Mondială, dar în 2022, când s-au înfruntat în sferturile de finală. Atunci, ”Les Bleus” s-a impus cu 2-1 la capătul unui duel în care Harry Kane a ratat o lovitură de la 11 metri.

Echipele probabile în Franța – Anglia:

Franța: Maignan – Gusto, L. Hernandez, Konate, T. Hernandez – Zaire-Emery, Kante – Akliouche, Cherki, Thuram – Mbappe;

Anglia: Pickford – Quansah, Konsa, Guehi, O’Reilly – Mainoo, Eze – Madueke, Bellingham, Rashford – Kane;

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