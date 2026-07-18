Premieră la Campionatul Mondial 2026! Ce vor primi jucătorii echipei câștigătoare, pe lângă trofeu și medalii

FIFA introduce o tradiție complet nouă la Cupa Mondială 2026. Pentru prima dată în istoria competiției, fiecare membru al echipei câștigătoare va primi un inel comemorativ, pe lângă medalia de învingător. Jucătorii câștigători din Finala Spania-Argentina, transmisă live pe Antena 1 și în ANtenaPLAY, vor primi 30 de astfel de bijuterii, dintr-o serie limitată.

FIFA introduce o tradiție complet nouă la Cupa Mondială din acest an | hepta

FIFA introduce, în premieră la Cupa Mondială, o tradiție inspirată din marile ligi nord-americane precum NFL și NBA: inelele de campion. Decizia vine în contextul în care ediția din 2026 este găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic și are rolul de a oferi campionilor un nou simbol al victoriei, pe lângă trofeul și medaliile de aur, potrivit fifa.com.

FIFA a anunțat realizarea 2.026 de inele, un număr ales în onoarea ediției Cupei Mondiale din 2026. Dintre acestea, doar 30 vor fi oferite membrilor echipei campioane, iar celelalte 1.996 vor fi puse în vânzare ca produse oficiale pentru suporteri.

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Cum arată inelele comemorative pe care le vor primi jucătorii echipei câștigătoare a Cupei Mondiale 2026

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Imediat după finală, căpitanul și selecționerul echipei învingătoare vor primi versiuni provizorii ale inelului, urmând ca toate cele 30 de exemplare destinate campionilor să fie personalizate, adaptate pe măsura fiecărui beneficiar și înmânate ulterior împreună cu un certificat de autenticitate.

FIFA a anunțat că inelul este realizat manual din aur de 18 karate și este decorat cu 89 de diamante și 36 de safire. Pe o latură este gravat trofeul Cupei Mondiale FIFA, iar pe cealaltă sunt inscripționate elemente specifice echipei campioane. Fiecare exemplar este numerotat individual, ceea ce îl transformă într-o piesă de colecție exclusivistă.

Deși FIFA nu a dezvăluit valoarea inelelor oferite jucătorilor, versiunea oficială destinată colecționarilor este comercializată la aproximativ 12.000 de dolari.

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Marea finală FIFA World CUP 2026, difuzată ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY duminică, de la 22.00, ȋi va aduce faţă ȋn faţă pe Lamine Yamal și Lionel Messi, cele două campioane continentale din Europa, respectiv America de Sud ȋntâlnindu-se ȋn ultimul act pentru trofeul suprem din fotbal. Sâmbătă, de la miezul nopţii, Anglia va disputa finala mică ȋmpotriva Franţei, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.