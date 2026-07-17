Actorul de la Hollywood a surprins recent cu fizicul său de invidiat. A fost fotografiat fără tricou, într-o plimbare prin Los Angeles.

Cum arată Harrison Ford la 84 de ani fără tricou. Puțini s-ar fi așteptat la această ipostază din partea actorului | GettyImages

Harrison Ford și-a etalat forma fizică impresionantă, ieșind fără tricou în timpul unei plimbări prin Los Angeles, sâmbătă.

Cum arată Harrison Ford la 84 de ani fără tricou

Actorul în vârstă de 84 de ani, celebru pentru rolurile din francizele Indiana Jones și Star Wars, s-a bucurat de o plimbare solitară cu bicicleta în weekend, în ciuda temperaturilor ridicate de vară.

Nominalizatul la premiile Oscar și-a evidențiat brațele bine tonifiate purtând un maiou negru mulat, cu decolteu adânc, pe care l-a asortat cu o pereche de pantaloni scurți negri. Harrison Ford a completat ținuta cu șosete până la gleznă, pantofi sport negri comozi și o pereche de ochelari de soare.

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La un moment dat, actorul a fost surprins scoțând din rucsac un tricou alb simplu, pe care l-a îmbrăcat înainte de a-și continua plimbarea prin oraș.

Sub razele puternice ale soarelui, Ford s-a urcat din nou pe bicicleta sa neagră, purtând și o cască albă de protecție.

Actorul a vorbit în mai multe rânduri despre stilul său de viață activ și despre faptul că antrenamentele au rămas o prioritate.

„Cred că mă antrenez mai ales pentru a preveni accidentările. Sunt un bătrân și trebuie să am grijă de mine”, declara el într-un interviu pentru Men's Health, arată acest site.

Vedeta a explicat și care sunt activitățile care îl ajută să se mențină în formă.

„Sunt activ din punct de vedere fizic. Joc tenis, merg cu bicicleta și mai fac antrenamente la sală”, spunea Harrison Ford anul trecut, potrivit FilmInsideNYC.

Într-o apariție mai veche la emisiunea The Ellen DeGeneres Show, actorul a dezvăluit că alimentația sa este bazată în principal pe pește și legume.

Starul din Blade Runner a declarat anterior pentru People că privește înaintarea în vârstă cu optimism.

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„Nu vreau să fiu din nou tânăr”, a spus el. „Am fost tânăr, iar acum îmi place să fiu bătrân.”

Actorul a adăugat că, deși odată cu vârsta apar și limitări fizice, există și numeroase avantaje.

„Este adevărat că din punct de vedere fizic capacitățile scad odată cu vârsta, dar există și lucruri minunate: experiența acumulată, greutatea tuturor anilor trăiți și o anumită liniște pe care eu o simt acum.”

Harrison Ford urmează a împlinit 84 de ani pe 13 iulie și nu are de gând să se retragă din actorie

Întrebat anul trecut de Variety dacă ia în calcul pensionarea, răspunsul său a fost scurt: „Nu.”

„Unul dintre motivele pentru care mi s-a părut atractivă meseria de actor este că este nevoie și de oameni în vârstă pentru a interpreta roluri de oameni în vârstă”, a explicat el.

În luna martie, Ford a primit premiul Life Achievement în cadrul celei de-a 32-a ediții a Screen Actors Guild Awards, desfășurată la Los Angeles.

În discursul său, actorul s-a emoționat când a vorbit despre cariera sa de peste șase decenii și s-a descris drept „un om norocos”.

„Sunt incredibil de recunoscător pentru această onoare, dar, ca să fie clar, mă simt și foarte smerit”, a spus el.

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Adresându-se colegilor de breaslă, Ford a continuat cu umor: „Sunt într-o sală plină de actori, mulți dintre ei nominalizați pentru munca lor extraordinară. Eu sunt aici să primesc un premiu pentru faptul că sunt încă în viață.”

Gluma a stârnit râsete în sală, iar actorul a încheiat spunând că i se pare ciudat să primească un astfel de premiu la „jumătatea carierei” sale.