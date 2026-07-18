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Daria Cuflic s-a căsătorit! Fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 7 a strălucit în trei rochii de mireasă. Imagini de poveste

Daria Cuflic s-a căsătorit în urmă cu câteva zile și a avut parte de o nuntă ca în povești. Iată imagini de la nunta fostei ispite de la Insula Iubirii sezonul 7!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 18 Iulie 2026, 12:43 | Actualizat Sambata, 18 Iulie 2026, 13:37
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Daria Cuflic s-a căsătorit! Fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 7 a strălucit în trei rochii de mireasă. Imagini de poveste | Captură Instagram/Antena 1
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Daria Cuflic a fost ispita care a reușit să îl cucerească pe Răzvan Kovacs în sezonul 7 Insula Iubirii. Cei doi au făcut deliciul publicului, fiind surprinși în mai multe ipostaze senzuale. Cu toate acestea, povestea lor nu a continuat și la întoarcerea în România. Daria Cuflic și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat, care i-a devenit, între timp, și soț.

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Daria Cuflic, fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 7, s-a căsătorit

Daria Cuflic trăiește, acum, o frumoasă poveste de dragoste alături de cel cu care a ajuns în fața altarului. Fosta ispită de la Insula Iubirii a avut parte de o nuntă spectaculoasă, iar decorul ales i-a cucerit pe invitați.

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Pentru nunta sa, Daria Cuflic a optat pentru flori albe, care au fost amplasate pe mesele invitaților. Totodată, sala a fost decorată cu elemente specifice junglei amazoniene, potrivit Spynews.

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IMAGINI AICI:

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Daria Cuflic a schimbat trei rochii de mireasă la nunta sa

La propria nuntă, Daria Cuflic a schimbat trei rochii de mireasă, toate superbe. Prima a fost fără bretele, cu multe flori cusute manual, precum și cu o trenă uriașă. A doua rochie a fost mulată pe corp, cu bretelele lăsate pe umeri, punându-i în valoare formele. Cea de-a treia rochie a fost scurtă, venindu-i și aceasta impecabil, potrivit sursei citate mai sus.

După filmările din Thailanda, viața personală a blondinei a devenit complet privată. Daria Cuflic a refuzat să își arate partenerul pe Internet.

Chiar dacă își ține viața personală departe de ochii publicului, fosta ispită de la Insula Iubirii a împărtășit cu admiratorii momente extrem de emoționante din ziua nunții. Potrivit romaniatv.net, aceasta ar fi postat un clip video în care partenerul o vede pentru prima dată în rochie de mireasă. Bărbatul ar fi avut o reacție copleșitoare, ceea ce confirmă dragostea profundă dintre ei.

În sezonul 7 Insula Iubirii, Daria Cuflic a fost ispita care a testat fidelitatea concurenților. Răzvan Kovacs a fost cel care a fost sedus de superba blondină, încălcând limitele stabilite cu Ema Oprișan înainte de Thailanda.

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