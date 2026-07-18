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Primul mesaj transmis de Ema și Alan după ce au câștigat sezonul 13 Mireasa. Ce au transmis soții Șercăianu

Ema și Alan, câștigătorii sezonului 13 Mireasa, au transmis primul mesaj pe rețelele sociale. Familia Șercăianu a început acomodarea cu noua viață. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 18 Iulie 2026, 17:37 | Actualizat Sambata, 18 Iulie 2026, 17:52
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Primul mesaj transmis de Ema și Alan după ce au câștigat sezonul 13 Mireasa | Antena 1
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La aproximativ 24 de ore de când au fost desemnați marii câștigători ai sezonului 13 Mireasa, Ema și Alan au transmis un mesaj pentru cei care i-au susținut.

Ema și Alan au ținut să le mulțumească tututor susținătorilor care i-au votat în Marea FInală. Au transmis mulțumiri atât pentru grupurile lor de susținere, cât și pentru grupurile colegilor care i-au susținut în campania electorală. De asemenea, Ema și Alan au transmis mulțumiri pentru concurenții fostelor sezoane care și-au exprimat public susținerea față de ei.

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Primul mesaj transmis de Ema și Alan după ce au câștigat sezonul 13 Mireasa. Ce au transmis soții Șercăianu: „Să fim sinceri...”

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„Vrem să vă mulțumim pentru toată susținerea, pentru fiecare gând bun, pentru fiecare emoție pe care ați trăit-o alături de noi, pentru fiecare scrisoare și pentru fiecare minut petrecut în fața ecranelor urmărindu-se povestea. Mulțumim tuturor grupurilor de susținere [...] Vă suntem recunoscători pentru încrederea acordată pe parcursul acestor luni grele și pline de emoție. Ne bucurăm că nu v-am dezamăgit, iar fără voi nu am fi fost astăzi câștigători. Noi suntem bine, ne acomodăm cu libertatea, să fim sinceri, încercăm să nu facem excese cu tehnologia”, este mesajul semnat de familia Șercăianu.

Ema și Alan au câștigat Finala Mireasa de pe 17 iulie 2026

Cum a început povestea de dragoste dintre Ema și Alan

Ema nu a fost de la începutul sezonului 13 Mireasa, iar Alan a încercat, fără succes, să aibă interacțiuni în vederea formării unei relații. Tânărul a fost într-o cunoaștere eșuată cu Roxi, cunoaștere căreia i-a pus punct în live.

Intrarea în competiție a Emei avea să-i schimbe complet parcursul lui Alan, care începuse să spună că-și dorește să părăsească emisiunea.

Task-ul cătușelor i-a apropiat pe cei doi. Au recunoscut că între ei a fost o chimie de la început și între ei au existat discuții și atingeri. Ema a avut mustrări de conștiință pentru că și-a dat frâu liber sentimentelor în contextul în care Alan ieșise cu 2 zile înainte din cunoașterea cu Roxi. Ema a intrat în competiție pe 12 februarie și ea și Alan au intrat într-o cunoaștere oficială pe 19 februarie, iar pe 20 februarie au intrat într-o relație, după primul sărut.

Așadar, Alan, băiatul care nu-și mai găsea locul în competiție și-a schimbat complet perspectiva după intrarea în competiție a fetei de care s-a îndrăgostit din prima. Totuși, scrisoarea primită de Ema de la familie avea să le perturbe parcursul, însă nu pentru mult timp. Inițial, părinții Emei au fost împotriva lui Alan, spunându-i fiicei că imaginile de la task-ul cătușelor, cu ei în pat îmbrățișați i-au dezamăgit.

Cu timpul, Alan le-a dovedit socrilor că poate fi un ginere pe placul lor. Dacă inițial Alan era agitat și se implica în conflicte, după venirea Emei a devenit mai calm.

Pe lângă chimia pe care au avut-o de la prima interacțiune, Ema și Alan au comunicat eficient, și-au dat șansa să se descopere reciproc și au învățat să-și exprime deranjurile, astfel încât să devină o echipă de neoprit. Au câștigat multe task-uri împreună și au primit ca premii date-uri care i-au ajutat să se cunoască și în alte contexte în afară de cele din casa Mireasa. Alan a dezvoltat o relație frumoasă și cu Maisa, cățelușa Emei, care a însoțit-o în competiție.

În luna iunie, Alan și-a luat inima în dinți și și-a cerut iubita în căsătorie. Ema a plecat la mare invitată de Roxana, care câștigase un concurs, iar Alan și-a făcut apariția pe aerodrom și a pus marea întrebare. Ema a fost nespus de fericită și emoționată să-și vadă iubitul și să primească inelul de logodnă de la el.

Ema și Alan
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După aproximativ 5 luni de relație, Ema și Alan au pășit în fața primarului și au spus un mare DA, iar în Finala de pe 17 iulie și-au rostit jurăminte de iubire.

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