Un fost concurent al sezonului 7 Mireasa așteaptă un copil. Cine este viitorul tătic

Bucurie mare pentru Zain, fostul concurent al sezonului 7 Mireasa. El și soția lui așteaptă un copil.

Zain, fostul concurent al sezonului 7 Mireasa se pregătește să devină tătic. iulia, soția sa, este însărcinată.

La aproximativ un an de la nuntă, Zain și Iulia au anunțat că vor deveni părinți. „Nu aveam cum să nu împărtășim cu dumneavoastră și bucuria noastră cea mai mare: familia Kamil se mărește. Zain și Iulia mai au puțin și află dacă vor avea fată sau băiat. Fostul concurent Mireasa crede că va fi tată de băiețel, dar rămâne de văzut.

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Cum a fost parcursul lui Zain în sezonul 7 Mireasa

Parcursul lui Zain în casa Mireasa a fost unul interesant. Zain a avut o relație eșuată cu Giulia, iar apoi a părăsit casa Mireasa hotărând să nu-și folosească amuleta care îi permitea să se salveze.

„Am gândit bine și e greu pentru mine. Când se deschid ușile și fiecare stă cu iubita lui... și nu știu dacă va intra o fată nouă sau dacă va intra măcar... Viața mea afară nu se va opri după emisiunea aceasta. Am viață frumoasă afară și m-am bucurat de aceste două luni în care am stat aici. Am câștigat mulți prieteni.”, a spus Zain atunci.

După ce s-a încheiat sezonul 7 Mireasa, s-a speculat că Zain și Denisa ar fi avut o relație. Chiar dacă s-au întâlnit după emisiune, între ei nu s-a legat nimic, iar tânăra s-a căsătorit chiar pe 9 martie, cu o zi înainte de difuzarea episodului în care Zain a anunțat că este într-o relație.

Zain și Iulia s-au căsătorit pe data de 11 iulie 2025. Cei doi miri au radiat de fericire în ziua în care au decis să-și unească destinele.

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