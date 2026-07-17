Campionatul Mondial 2026 este exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Iată programul zilei a 38-a de la Cupa Mondială! Ziua aduce confruntări ce te vor ține cu sufletul la gură.

Programul zilei a 38-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY | Getty Images

Toate informațiile momentului despre CM 2026 sunt pe as.ro , iar cele mai tari meciuri si momente video sunt în AntenaPLAY !

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