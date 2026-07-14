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Franța - Spania | Duelul titanilor pentru un loc în marea finală! Meciul se vede live VIDEO pe Antena 1 și Antena Play, ora 22:00!

Franța, vicecampioana mondială en-titre, și Spania, ultima campioană europeană, se vor duela pentru un loc în finala Cupei Mondiale, de la ora 22:00, în direct la Antena 1 și LiveVIDEO pe AntenaPlay! Meciul va putea fi urmărit în format LIVE VideoTEXT și pe a1.ro!

Publicat: Marti, 14 Iulie 2026, 11:08 | Actualizat Marti, 14 Iulie 2026, 12:46
Franța - Spania, prima semifinală, se joacă de la ora 22:00
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Franța și Spania au fost considerate principalele favorite la cucerirea trofeului încă de la începutul turneului final din SUA, Canada și Mexic, iar acum conform specialiștilor, naționala care va ieși învingătoare din acest duel va deveni noua campioană mondială.

Chiar de ziua națională a Franței, Mbappe şi coechipierii săi vor încerca să elimine echipa cu cea mai bună defensivă de la acest turneu pentru un loc în finala World Cup 2026.

Ambele naționale au în palmares câte 17 participări la turneele finale ale Cupei Mondiale FIFA, însă, surprinzător, este abia a doua oară când Franţa şi Spania se vor înfrunta la un mondial. Unicul duel anterioar a avut loc în optimile de finală de la Cupa Mondială din 2006, desfășurată în Germania, atunci când Les Blues a învins selecționata iberică cu scorul de 3-1. David Villa a deschis scorul pentru Spania cu un penalty în prima repriză, dar Franck Ribery, Patrick Vieira şi Zinedine Zidane au întors rezultatul pentru ”Cocoșul galic”.

Franța și Spania s-au duelat de 38 de ori: ibericii au câștigat 18 întâlniri, francezii 13, iar 7 jocuri s-au încheiat la egalitate. La ultima confruntare directă a fost un adevărat spectacol. ”Furia Roja” s-a impus cu 5-4 în semifinalele Ligii Națiunilor, în 2025.

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Partida se dispută la Dallas, oraşul texan devenit şi mai celebru pentru serialul cu familia Ewing. În cealaltă semifinală de la Mondial, se vor duela alte două rivale clasice, Anglia şi Argentina. Meciul se va desfăşura miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00, de asemenea pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Echipele probabile

Franţa (4-2-3-1): Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Digne – Kone, Rabiot – Dembele, Olise, Doue – Mbappe

Spania (4-2-3-1): Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabian Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal

Programul de la Cupa Mondială 2026

Marți, 14 iulie, prima semifinală

22:00 - Franța vs Spania, Dallas, SUA (Meciul 101)

Miercuri, 15 iulie, a doua semifinală

22:00 - Anglia vs Argentina - Atlanta - SUA (Meciul 102)

Duminică, 19 iulie, Finala mică

00:00 - Învinsa Meciului 101 vs Învinsa Meciului 102 - Miami, SUA (Meciul 103)

Duminică, 19 iulie, FINALA

22:00 - Câștigătoarea Meciului 101 vs Câștigătoarea Meciului 102 - New York, SUA - New Jersey Stadium (Meciul 104)

Toate meciurile vor fi în direct la Antena 1 şi în AntenaPLAY!

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