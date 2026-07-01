Franța - Suedia 3-0. Demonstrație de forță pentru Les Bleus! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Franța s-a distrat cu Suedia în 16-imile Campionatului Mondial de fotbal pe care a învins-o fără drept de apel cu scorul de 3-0. Kylian Mbappé a reușit o nouă ”dublă” și l-a depășit pe Miro Klose în clasamentul all-time de la mondial! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPlay!

Publicat: Miercuri, 01 Iulie 2026, 02:18 | Actualizat Miercuri, 01 Iulie 2026, 02:24

După un început mai prudent al celor două echipe, vicecampioana mondială a trecut la conducerea jocului și ratările lui Mbappe, Olise și Dembele aveau să anunțe deschiderea scorului!

Chiar înainte de pauză, presiunea franceză a dat roade, iar Mbappé a înscris cel de-al cincilea său gol la acest turneu final, după o schemă bine executată dintr-un corner scurt.

Franța a început repriza secundă în ofensivă, iar o pasă superbă a lui Olise, care a trecut printre picioarele unui fundaș ajungând la Bradley Barcola, le-a permis celor din Les Bleus să își dubleze rapid avantajul, jucătorul lui PSG înscriind cu un șut puternic pe lângă Jacob Widell Zetterström. Această reușită le-a permis francezilor să controleze jocul în posesie, lăsându-i pe jucătorii suedezi să alerge după minge perioade lungi de timp.

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În minutul 74, soarta meciului a fost pecetluită, după ce pasa precisă a lui Olise pentru Mbappé l-a găsit pe atacant finalizând la colțul lung, egalându-l astfel pe Lionel Messi în topul golgheterilor turneului și făcându-l pe Olise cel mai bun pasator. Golul a fost semnificativ și prin prisma faptului că a asigurat Franței statutul de primă echipă din istorie care înscrie cel puțin 3 goluri în cinci meciuri consecutive de Cupă Mondială.

Aceasta a fost prima înfrângere a Suediei împotriva Franței într-un turneu major, părăsind competiția în mod discret. Pentru Les Bleus urmează acum confruntarea din optimile de finală împotriva Paraguayului!

REZUMATUL COMPLET AL MECIULUI FRANȚA - SUEDIA 3-0

Echipele de start:

Franța: Maignan - Kounde, Saliba, Upamecano, Digne - Tchouameni, Rabiot - Dembele, Olise, Barcola - Mbappe

Rezerve: Samba, Risser, Akliouche, Cherki, Doue, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Kante, Konate, Kone, Lacriox, Mateta, Thuram, Zaire-Emery

Suedia: Zetterstorm - Lagerbielke, Lindelof, Gudmundsson - Svensson, Ayari, Bergvall, Stroud - Elanga, Isak - Gyokeres

Rezerve: V. Johansson, Nordfeldt, T. Ali, Bernahrdsson, Ekdal, H. Johannson, Karlstrom, Nilsson, Nygren, Sema, E. Smith, Starfelt, Svanberg, Zeneli