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Goluri ȋn secundele 64 și 68, autogol, noi eliminări din competiţie, dar și noi recorduri doborâte ȋn a 9-a zi a Campionatului

Nicio zi fără surprize uriașe, asta este deviza celui mai urmărit eveniment al planetei, FIFA World Cup, care se vede zilele acestea ȋn exclusivitate ȋn universul Antena.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 20 Iunie 2026, 10:56 | Actualizat Sambata, 20 Iunie 2026, 10:58
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Goluri ȋn secundele 64 și 68, autogol, noi eliminări din competiţie, dar și noi recorduri doborâte ȋn a 9-a zi a Campionatului | antena 1
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Competiţia care ȋși menţine prima poziţie ȋn clasamentul audienţelor a continuat ieri cu duelul SUA – Australia, ȋn urmă căruia SUA și-au asigurat locul ȋn următoarea etapă a competiţiei, ȋn vreme ce Marocul și Brazilia au sărbătorit și ele victoria. Dacă pentru ultimele două, datele de audienţă vor fi disponibile mâine, confruntarea grupei D, SUA – Australia, dar și Canada – Qatar și Mexic – Coreea de Sud s-au impus ca lider detașat de audienţă. Campionatul Mondial continuă astăzi lupta pentru calificarea în şaisprezecimile turneului final, ȋn exclusivitate pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Astfel, partida disputată în intervalul 21.58 – 00.05, SUA - Australia, din grupa D, rezultat 2-0, a fost prima opțiune de vizionare a telespectatorilor, cu o cotă de piață de 31.5% și un rating mediu de 6.6 puncte, urmată de Pro Tv cu 19.6% cota de piaţă și 4.1 puncte de rating, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 26.7% cotă de piaţă și 7.2 puncte de rating, fiind urmat de Pro TV cu 11.3% cota de piaţă și 3.1 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 22.7% cotă de piaţă și 6.2 puncte de rating, urmată de Pro TV cu 13.6% cota de piaţă și 3.7 puncte de rating. În minutul de aur, 22.46, peste 1.3 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

De altfel, și partidele disputate ziua anterioară, Mexic – Coreea de Sud (grupa A, rezultat 1-0), dar și Canada - Qatar (grupa B, rezultat 6-0) au condus clasamentul audienţelor pe toate categoriile de public, ȋnregistrând 32.6% cotă de piaţă, respective 27.1% cotă de piață la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează și aici și la nivelul celorlalte categorii importante de public.

Duelul SUA – Australia, din grupa D, încheiat cu scorul de 2-0, s-a văzut ȋn direct aseară pe Antena 1 și AntenaPLAY. Selecționata lui Pochettino a deschis scorul încă din minutul 11 al duelului din Seattle. Atunci, Balogun a trimis excelent mingea în careu, iar Burgess și-a trimis mingea în propria poartă! Scorul final a fost stabilit în minutul 43. La faza respectivă, Dest a primit mingea la marginea careului, a șutat, însă mingea a fost deviată și a ajuns la Freeman, care a înscris. Reușita a fost inițial anulată, pe motiv de offside, însă decizia a fost întoarsă de VAR. După acest rezultat, americanii ocupă locul 1 în Grupa D și sunt siguri de prezența în șaisprezecimile turneului final.

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Ieri, Mexicul a ȋnvins Coreea de Sud cu 1-0 pe Guadalajara Stadium, ieșind din grupa A cu un bilet către șaisprezecimile competiţiei datorită golului lui Luis Ramo, din minutul 50. Datorită remizei Cehiei cu Africa de Sud, Mexicul are garanția că va termina pe primul loc în grupă şi va juca în următoarea etapă a competiției.

Tot ieri, partida care trebuia să fie una dintre cele mai spectaculoase victorii de la Mondial, confruntarea Canada – Qatar, rezultat 6-0, a fost umbrită de accidentarea gravă suferită de Ismael Kone – fractură de tibie și peroneu. Din minutul 52, qatarezii au jucat în 9 oameni, iar Canada a făcut show pe teren până în minutul 91. Jonathan David i-a călcat pe urme lui Messi şi a înscris un hattrick în timpul partidei. Iar istoria nu se opreşte aici: este prima victorie a echipei masculine canadiene la un meci de Cupă Mondială.

Astăzi, de la ora 01.00, confruntarea Scoţia – Maroc, rezultat 0-1, a ȋnceput furtunos la Antena 1. Ismael Saibari, cel care a făcut deja vizita medicală înainte de transferul la Bayern Munchen, a avut nevoie de doar 68 de secunde pentru a trimite mingea în poartă. Saibari a înscris cu un șut superb din unghi, fază care avea o probabilitate de succes de doar 13%. În final, Maroc se impune și este aproape sigură de calificarea în șaisprezecimi.

Spectacolul total a continuat de la ora 03.30 când Brazilia a ȋnvins Haiti cu 3-0, o victorie la scor, chiar și fără Neymar. Echipa lui Carlo Ancelotti a rezolvat partida încă din prima repriză, prin dubla lui Cunha şi golul lui Vinicius.

Tot ȋn această dimineaţă, ora României, Turcia și Paraguay s-au ȋntâlnit în cadrul etapei a doua din faza grupelor de la Campionatul Mondial, rezultat 0-1. După golul Paraguay-ului din secunda 64, Turcia este a doua națională care este eliminată de la Campionatul Mondial după Haiti!

Programul zilei a 10-a de la Campionatul Mondial | Alte patru partide de la turneul final găzduit de SUA, Mexic și Canada se vor disputa azi, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Olanda – Suedia, ora 20:00 (Antena 1, AntenaPLAY)

Germania – Coasta de Fildeș, ora 23:00 (Antena 1, AntenaPLAY)

Ecuador – Curaçao, ora 03:00 (Antena 1, AntenaPLAY)

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Tunisia – Japonia, ora 07:00 (Antena 1, AntenaPLAY)

Brazilia - Haiti 3-0. Victorie lejeră pentru Selecao! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!...
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