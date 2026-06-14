Goluri spectaculoase în cea de-a treia zi a Campionatului Mondial, în care Antena 1 a fost lider detașat de audiență!

Cea de-a treia zi a Campionatul Mondial de Fotbal la Antena 1 a continuat să se impună ca lider detașat de audienţă cu fiecare dintre meciurile difuzate. Astfel, confruntarea grupei B, Qatar - Eleveţia, studio-ul special Toată lumea la Antena, dar și primul meci din grupa C, SUA – Paraguay, pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi, au condus detașat clasamentele de audienţă, pe toate categoriile de public.

Astfel, Antena 1, în intervalul confruntării grupei B, Qatar - Eleveţia, 22.05 – 00.04, s-a impus ca lider detaşat de audiență, la nivelul targetului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 6.9 puncte de rating şi 31.6% cotă de piață, urmat de Pro TV cu 4 puncte de rating şi 18.3% cota de piață. Ierarhia se păstrează și la nivelul publicului din mediul urban, unde programul a ȋnregistrat 8 puncte de rating și 28.8% cota de piaţă, fiind urmat de Pro TV cu 4 puncte de rating și 14.3% cota de piaţă, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 6.5 puncte de rating și 23.8% cota de piaţă, urmată de Pro TV cu 4.1 puncte de rating și 14.8% cota de piaţă. În minutul de aur, ȋnregistrat la 22.46, peste 1.3 milioane de telespectatori urmăreau confruntarea grupei B.

Goluri spectaculose și rezultate neașteptate în cea de-a treia zi a Campionatului Mondial, în care Antena 1 a fost lider detașat de audiență!

Studioul Toată lumea la Antena, alături de Olivia Păunescu, Dan Pavel, Florin Răducioiu și Bogdan Stelea, difuzat aseară ȋn intervalul 00.08 – 00.45, a fost și el prima opţiune de vizionare, ȋnregistrând un rating mediu de 4.3 puncte și 29.1% cota de piaţă, fiind urmat de Pro TV, cu 2.7 puncte de rating și 18.2% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează și la nivelul celorlalte categorii importante de public.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.3 puncte de rating și 22.2% cota de piaţă, faţă de locul 2, ocupat de Pro TV, care ȋnregistra 1.7 puncte de rating și 16.6% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 4.4 puncte de rating și 23.1% cotă de piață, față de locul 2, ocupat de PRO TV care avea 3.6 puncte de rating și 18.9% cotă de piață.

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Şi partida disputată ȋn intervalul 04.02 – 05.57, ȋn care SUA a ȋntâlnit Paraguay, a fost prima opţiune de vizionare, cu un rating mediu de 1.5 puncte și 49.7% cota de piaţă, urmată de Pro TV cu 0.5 puncte de rating și 18% cota de piaţă, ȋnregistrat la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează și aici și la nivelul celorlalte categorii importante de public.

Sâmbătă seară, de la 22.00, a avut loc cel de-al doilea meci din Grupa B de la Campionatul Mondial. Elveția a remizat dramatic cu Qatar, cea mai slab cotată selecționată de la turneul final transmis în Universul Antena. Breel Embolo a punctat în prima repriză a confruntării, după ce a transformat fără emoții o lovitură de la 11 metri. A fost primul penalty dictat pentru Elveția la o Cupă Mondială și primul transformat pentru elvețieni.

Tot aseară, Brazilia – Maroc 1-1, duelul din prima etapă a Grupei C de la Campionatul Mondial, a fost în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY ȋncepând cu ora 01.00. Partida de la New York a fost una spectaculoasă, terminându-se la egalitate. Maroc a fost naţionala care a deschis scorul, Saibari reuşind să marcheze în minutul 21, profitând de un spaţiu în apărarea sud-americanilor. Brazilia a egalat prin Vinicius, în minutul 32. Starul lui Real Madrid l-a învins pe Bono cu un şut la colţul lung.

Haiti – Scoția 0-1, duelul din prima etapă a Grupei C de la Campionatul Mondial, a fost în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, de la ora 04.00. Partida disputată la Boston a fost câştigată la limită de scoţieni. “Eroul” Scoţiei în meciul cu Haiti a fost John McGinn. Mijlocaşul de la Aston Villa a marcat unicul gol al meciului în minutul 28. Scoţienii au ratat mai multe ocazii, pe parcursul meciului, însă Haiti putea da lovitura în prelungiri, atunci când Pierrot a ratat o şansă uriaşă. Scoția și Haiti împart Grupa C cu Brazilia și Maroc. Acestea au remizat, scor 1-1, în duelul disputat la New York.

Programul zilei a 4-a de la Cupa Mondială

Iată programul zilei a 4-a de la Cupa Mondială. Campionatul Mondial 2026 e exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

· 20:00 Germania – Curacao (Antena 1 şi AntenaPLAY)

· 23:00 Țările de Jos – Japonia (Antena 1 şi AntenaPLAY)

· 02:00 Coasta de Fildeș – Ecuador (Antena 1 şi AntenaPLAY)

· 05:00 Suedia – Tunisia (Antena 1 şi AntenaPLAY)

Sursa: Fifty5Blue Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban ALL și Național

Perioada 13 iunie 2026