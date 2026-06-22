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Meciul cu numărul 1000, arbitrat de un român, primul gol pentru Lamine Yamal, dar și prima victorie din istorie a Egiptului

Cel mai urmărit eveniment al planetei, campionatul Mondial de fotbal, care se vede ȋn exclusivitate ȋn universul Antena atât anul acesta, cât și ȋn 2030, continuă să strălucească ȋn fiecare zi, menţinându-și prima poziţie ȋn clasamentul audienţelor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 22 Iunie 2026, 09:46 | Actualizat Luni, 22 Iunie 2026, 10:45
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Meciul cu numărul 1000, arbitrat de un român, primul gol pentru Lamine Yamal, dar și prima victorie din istorie a Egiptului | antena 1
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Telespectatorii au trăit ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY o bornă fabuloasă pentru starul ibericilor, Lamine Yamal, ȋn confruntarea grupei H, Spania - Arabia Saudită, care alături de cea a grupei G, Belgia - Iran, dar și meciul din grupa E, Ecuador – Curaçao, pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi s-au impus ca lider detaşat de audiență. Meciul cu numărul 1000 al competiţiei a venit și cu o miză importantă pentru arbitrajul românesc, fiind condus de la centru de Istvan Kovacs, aflat la primul său meci de la Campionatul Mondial 2026. Astăzi lupta continuă pentru calificarea în şaisprezecimile turneului final, ȋn exclusivitate pe Antena 1 și AntenaPLAY. De altfel, ieri Antena 1 a condus topul audienţelor, atât în Prime Time, cât şi la nivelul întregii zile.

Astfel, partida disputată în intervalul 19.01 – 21.01, Spania – Arabia Saudită, din grupa H, rezultat 4-0, a fost prima opțiune de vizionare a telespectatorilor, cu o cotă de piață de 28.3% și un rating mediu de 6.1 puncte, urmată de Pro Tv cu 19.7% cota de piaţă și 4.2 puncte de rating, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 24.6% cotă de piaţă și 7 puncte de rating, fiind urmat de Pro TV cu 16.6% cota de piaţă și 4.7 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 20.6% cotă de piaţă și 5.5 puncte de rating, urmată de Pro TV cu 16.8% cota de piaţă și 4.5 puncte de rating. În minutul de aur, 21.00, peste 1.2 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

Și confruntarea grupei G, Belgia - Iran, difuzată ȋn intervalul 22.00 - 00.01, rezultat 0-0, a fost prima opțiune de vizionare a telespectatorilor, cu o cotă de piață de 25.3% și 5.8 puncte de rating, urmată de Pro Tv cu 19.7% cotă de piaţă și 4.5 puncte de rating, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 23.3% cotă de piaţă și 6.5 puncte de rating, fiind urmat de Pro TV cu 13.8% cota de piaţă și 3.8 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 19.6% cotă de piaţă și 5.3 puncte de rating, urmată de Pro TV cu 14.4% cota de piaţă și 3.9 puncte de rating. În minutul de aur, 22.44, peste 1.1 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.6 puncte de rating și 21.2% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 5.7 puncte de rating și 25.4% cotă de piață.

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Şi partida disputată ziua anterioară, Ecuador – Curaçao (grupa E, rezultat 0-0), a condus clasamentul audienţelor, ȋnregistrând 31.4% cotă de piaţă la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Spania a oferit aseară o lecţie de fotbal Arabiei Saudite, rezultat 4-0. Duelul a fost dominat de iberici încă din primul minut, iar formaţia lui Luis de la Fuente a evitat astfel să fie în criză după ce în prima partidă a remizat, 0-0, cu Insulele Capulului Verde. Starul ibericilor, Lamine Yamal a marcat ieri primul său gol la Campionatul Mondial și a intrat ȋn istoria fotbalului, ȋntr-un top select ȋn care doar legendarul Pelé, cel mai mare fotbalist din istoria World Cup, e peste el. Odată cu reușita sa, Yamal a devenit al doilea cel mai tânăr jucător din istoria fotbalului care marchează atât la Cupa Mondială, cât și la turneul continental aferent, în cazul său EURO 2024, unde a înscris contra Franței. Fotbalistul de 18 ani a realizat acest lucru la 18 ani și 343 de zile. Singurul fotbalist care a făcut acest lucru la o vârstă și mai fragedă a fost Pele, care a făcut asta la 18 ani și 138 de zile, în anul 1959. Evident, în cazul lui “O Rei”, acest lucru s-a întâmplat în 1959, după o ediție de Copa America.

Belgia a remizat cu Iranul, ȋn direct la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Naţionala Belgiei continuă să fie sub aşteptări la Cupa Mondială, după ce a terminat la egalitate şi a doua partidă, 0-0, contra celor din Iran, confruntare în care ambii portarii au avut intervenţii strălucite. Europenii au jucat în finalul partidei cu un om mai puţin după ce Ngoy a fost eliminat pentru fault din poziţia de ultim apărători. Belgienii se află în Grupa G la Campionatul Mondial, alături de Iran, Noua Zeelandă și Egipt. Având în vedere nivelul celorlalte selecționate, rezultatele înregistrate de europeni sunt surprinzătoare.

Tot ieri, de la ora 03.00, confruntarea Ecuador - Curaçao, grupa E, rezultat 0-0, a oferit un meci spectaculos la Kansas și ȋn direct pe Antena 1 și live ȋn AntenaPLAY. Ambele naţionale au ratat numeroase ocazii uriaşe. În ultima etapă a Grupei, Ecuardo se va duela cu Germania, naţională deja calificată în şaisprezecimi, iar Curacao cu cei din Coasta de Fildeş. De la ora 07.00, ȋn meciul cu numărul 1000 de la Cupa Mondială, Japonia s-a “distrat” cu selecționata Tunisiei, rezultat 4-0, într-o dispută cu Istvan Kovacs la centru. Pe Estadio BBVA din Monterre, „niponii” au făcut un adevărat spectacol și au eliminat gruparea antrenată de Herve Renard de la Campionatul Mondial.

În această noapte, ȋn etapa a doua din Grupa H a Campionatului Mondial, Vozinha a atras din nou toate privirile ȋn meciul Uruguay – Capul Verde, încheiat cu scorul de 2-2. Devenit erou după evoluția epică din meciul cu Spania, Vozinha a înduioșat lumea întreagă când a povestit la finalul acelui meci că mama lui nu a putut fi prezentă la partidă deoarece nu a putut să-și facă viză pentru Statele Unite. Astăzi, aceasta l-a putut urmări din tribune pe starul Insulelor Capului Verde.

De la ora 04.00, un nou record s-a scris ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Egiptul a câștigat pentru prima dată ȋn istorie la un Campionat Mondial. La Vancouver, echipa africană a reușit să revină de la 0-1 cu Noua Zeelandă și să înscrie în trei rânduri. Egipt este prima în grupa G cu 4 puncte, urmată de Belgia și Iran cu câte 2 puncte, iar Noua Zeelandă a rămas cu un punct.

Programul zilei a 12-a de la Campionatul Mondial | Patru partide, din Grupele I și J, se vor vedea în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY. Lionel Messi promite spectacol în a doua etapă de la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic, care se vede, în exclusivitate în România, în Universul Antena.

Argentina – Austria (20:00 Antena 1 și AntenaPLAY)

Franța – Irak (00:00 Antena 1 și AntenaPLAY)

Norvegia – Senegal (03:00 Antena 1 și AntenaPLAY)

arbitru pe teren
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Iordania – Algeria (06:00 Antena 1 și AntenaPLAY)

Noua Zeelandă - Egipt 1-3. Africanii au revenit de la 0-1! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!... Olanda, record absolut în istoria Cupei Mondiale după 5-1 cu Suedia! A detronat Brazilia legendarului Pelé...
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