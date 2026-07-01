Mexic - Ecuador 2-0. Aztecii, fără gol primit la Mondial! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Mexicul s-a calificat în optimile de finală ale Campionatului Mondial după succesul în fața Ecuadorului, scor 2-0. Golurile nord-americanilor au fost marcate de Julian Quinones (minutul 22) și Raul Jimenez (31). Meciul s-a văzut pe Antena 1 și liveVIDEO în AntenaPlay!

Publicat: Miercuri, 01 Iulie 2026, 07:26 | Actualizat Miercuri, 01 Iulie 2026, 07:40

Gazedele au început tare disputa și au ratat o prima ocazie a de a marca în minutul 7, când Raul Jimenez a trimis pe lângă poartă cu o lovitură de cap din câțiva metri.

Deschiderea de scor s-a produs în minutul 22, atunci când, plecat perfect din propria jumătate de teren, atacantul mexican Julián Quiñones a pătruns în careu, a driblat un fundaș advers și a șutat puternic cu piciorul drept direct în vinclul porții apărate de Hernán Galíndez.

Imediat după pauza de hidratare a venit și al doilea gol. Julián Quiñones, autorul primului gol, a combinat excelent într-un spațiu restrâns cu Raúl Jiménez, oferindu-i o pasă decisivă ideală. Jiménez a preluat în centrul careului și a șutat puternic cu piciorul drept direct în colțul din dreapta sus al porții, dublând astfel avantajul țării gazdă.

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În minutele de prelungire, Hincapie a fost eliminat după ce și-a acoperit gura în timp ce se afla într-un conflict verbal cu un jucător al Mexicului.

În optimile Cupei Mondiale 2026, Mexicul va evolua din nou pe teren propriu și va întâlni câștigătoarea confruntării dintre Anglia și Republica Democrată Congo, programată miercuri.

Echipele de start:

Mexic: Rangel - Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo - Mora, Lira, Romo - Alvarado, Jimenez, Quinones

Rezerve: Acevedo, Alvarez, G. Chavez, L. Chavez, Figaldo, Gimenez, Gonzalez, Gutierrez, Valera, Martinez, Ochoa, Pineda, Reyes, Vargas, Vega

Ecuador: Galindez, Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie - Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo - Plata, Valencia

Rezerve: Alcivar, Arevalo, Caicedo, Castillo, Estupinan, Medina, Minda, Paez, Porozo, Preciado, Ramirez, Rodriguez, Torres, Valencia, Valle