Norvegia - Anglia 1-2. "Dubla" lui Jude Bellingham îi califică pe britanici în semifinale!

Anglia s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial de fotbal după ce a trecut de Norvegia, scor 2-1, în prelungiri. Nordicii au marcat primii prin Schjelderup, dar Jude Bellingham a întors meciul cu o ”dublă”. Partida a fost liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Publicat: Duminica, 12 Iulie 2026, 03:14 | Actualizat Duminica, 12 Iulie 2026, 03:32

Din cauza temperaturii ridicate de la Miami, până la 44°C, partida a stat sub semnul întrebării fiind șanse mari ca să fie amânată. În cele din urmă disputa a început la ora programată și toată lumea aștepta duelul titanilor Erling Haaland şi Harry Kane. Nordicul marcase deja 7 goluri, în timp ce starul lui Bayern Munchen avea în cont 6 reuşite.

Debutul de meci a fost destul de sărac în ocazii, prima mare șansă de gol a venit abia în minutul 19, atunci Bellingham a fost aproape să reia spre poartă din câțiva metri, dar a ratat întâlnirea cu mingea.

Echipa antrenată de Ståle Solbakken a deschis scorul în minutul 37, după ce Andreas Schjelderup l-a surprins pe Pickford cu un șut fabulos din lateralul careului de 16 metri!

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Norvegia a prins curaj și a căutat al doilea gol, Alexander Sørloth și Martin Ødegaard având două mari șanse de a dubla avantajul nordicilor.

Ratările lor s-au răzbunat în prelungirile primei reprize, atunci când Anthony Gordon a pasat în careu pentru Bellingham, care a șutat și a marcat al cincilea său gol la acest turneu.

Au urmat două goluri anulate, câte unul de fiecare echipă, iar norvegienii au fost din nou aproape să dea lovitura în minutul 75, dar Ajer a trimis cu o lovitură de cap în bara transversală.

Finalul primelor 90 de minute a aparținut engelzilor, Eze fiind la un pas să reia în poartă după o centrare a lui Saka.

Meciul a intrat în prelungiri și la câteva minute de la reluare, elevii antrenați de Thomas Tuchel au dat lovitura prin același Jude Bellingham. Rogers a șutat pe centrul porții, Nyland a respins în față, iar jucătorul lui Real Madrid a profitat și a trimis în plasă.

În minutul 99, Spence a fost faultat din spate de Bobb în interiorul careului și, inițial, Turpin a acordat penalty pentru englezi. Ulterior, francezul și-a schimbat decizia după ce a revăzut faza la monitorul VAR.

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Englezii puteau face 3-1 în minutul 110, dar portatul Nyland a intervenit salvator la șuturile lui Eze și Saka.

În cele din urmă, Anglia s-a impus cu 2-1 și s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale 2026 unde va întâlni învingătoarea meciului dintre Argentina și Elveția!

Echipele de start:

Norvegia (3-4-3): Nyland – Ajer, Wolfe, Heggem – Berg, Berge, Odegaard, Schjelderup – Sorloth, Haaland, Ryerson. Selecţioner: Stale Solbakken

Rezerve: Tangvik, Selvik, Ostigard, Bjorkan, Holmgren Pedersen, Langas, Falchener, Thorsby, Aursnes, Thorstvedt, Aasgaard, Bobb, Hauge, Strand Larsen, Nusa

Anglia (4-3-3): Jordan Pickford – Konsa, O’Reilly, John Stones, Marc Guehi – Declan Rice, Elliott Anderson, Jude Bellingham – Anthony Gordon, Harry Kane, Madueke. Selecţioner: Thomas Tuchel

Rezerve: Henderson, Trafford, Chalobah, Burn, James, Spence, Mainoo, Rogers, Eze, Saka, Rashford, Watkins, Toney