Panică în Guadalajara, capitala care va găzdui patru meciuri ale Cupei Mondiale 2026. Ce s-a întâmplat

În luna februarie, statul mexican Jalisco a fost scena unor violențe grave, după moartea lui „El Mencho”, liderul cartelului care domină regiunea. Mai multe mașini și magazine au fost incendiate, iar tensiunile au crescut considerabil în zonă.

Autoritățile din statul mexican Jalisco încearcă de ceva timp să arate că dețin controlul asupra orașului Guadalajara, un loc important nu doar pentru că va găzdui meciuri la Cupa Mondială din 2026, ci și pentru că este considerat bastionul unuia dintre cele mai puternice carteluri din Mexic.

Totuși, evenimentele recente au pus sub semnul întrebării acest echilibru. În februarie, după ce armata l-a eliminat pe liderul cartelului CJNG, Nemesio „El Mencho” Oseguera, orașul a fost zguduit de violențe. Mașini incendiate, străzi blocate și imagini cu haos au făcut rapid înconjurul lumii, afectând imaginea Mexicului exact într-un moment sensibil.

Panică în Guadalajara, capitala care va găzdui patru meciuri ale Cupei Mondiale 2026

Reacția autorităților nu a întârziat. Președinta Claudia Sheinbaum a venit cu un plan amplu de securitate, care include mobilizarea a aproximativ 99.000 de membri ai forțelor de ordine, atât federale, cât și private. Totul, în orașele gazdă precum Guadalajara, Monterrey și Mexico City. Mesajul transmis a fost unul clar, Mexicul este pregătit și sigur pentru turiști.

Guadalajara va găzdui patru meciuri, primul fiind programat pe 11 iunie, între Coreea de Sud și Cehia. Dincolo de măsurile oficiale, un rol important în menținerea liniștii îl pot avea chiar cartelurile. Potrivit unor experți în securitate și oficiali citați de Financial Times, CJNG nu are interesul să creeze haos în această perioadă.

Motivul este simplu, un turneu de succes aduce bani. Mulți dintre acești bani ajung indirect și în economia locală controlată, parțial, de grupările criminale.

Ce se întâmplă în Guadalajara

Profiturile obținute din activități ilegale sunt adesea „curățate” prin investiții în imobiliare, iar Guadalajara a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare rapidă, cu zgârie-nori noi, centre comerciale moderne și o viață de noapte tot mai activă.

Chiar și așa, riscurile nu dispar complet. Violențe izolate pot apărea, spun specialiștii, dar este puțin probabil ca turiștii sau evenimentele majore să fie ținte directe. În plus, atenția internațională și presiunea venită inclusiv din partea SUA joacă un rol important în descurajarea unor acțiuni majore, arată acest site.

Unii experți spun chiar că organizațiile criminale au învățat din trecut să evite confruntările directe cu străinii. În schimb, ele ar putea profita de afluxul de vizitatori în alte moduri, de la fraude până la extinderea unor activități ilegale deja existente.

Pe scurt, Guadalajara se pregătește pentru un eveniment uriaș, într-un context complicat. Între măsurile de securitate și interesele din umbră, echilibrul pare fragil, dar nu imposibil de menținut.